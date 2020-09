Bad Segeberg

Die Dressurreiterin aus Appen hält weiter Kurs Richtung Landesmeistertitel mit Standsfield, aber das macht auch Ninja Rathjens aus Barmstedt, die mit ihrem De Nino nach zwei Wertungsprüfungen nun in Führung liegt.

Dafür genügte der einstigen U25-Kaderreiterin ein vierter Platz, mit Scaramouche wurde sie zudem Zweite hinter der Prüfungssiegerin Kathleen Kröncke. In der Zwischenwertung rangiert Kröncke nun auf dem dritten Platz, hinter der führenden Ninja Rathjens ist Felix Kneese aus Appen mit Dujardin nun Zweiter. Es wird also spannend bleiben in der dritten und letzten Wertungsprüfung am Sonntag in Bad Segeberg.

Helena Schmitz-Morkramer mit Auftaktsieg

Die Junioren und die Children erlebten derweil ihre erste Wertungsprüfung zu den Landesmeisterschaften von SH/ HH in Bad Segeberg und dort tauchte ein Name auf, den man in der Nachwuchs-Dressurszene kennt. Helena Schmitz-Morkramer machte es ihrer Schwester Allegra, die in diesem Jahr bereits EM-Gold mit der Mannschaft gewann, nach und gewann mit der Stute Florentine die erste Wertungsprüfung in der Kl. M**. Die junge Hamburgerin ist wie Allegra Mitglied des Nachwuchs-Bundeskaders. Gut möglich also, das dieser Name noch für viele Schlagzeilen sorgen wird.

Franziska und Ophelia tauschen Plätze

Bei den Jungen Reitern/ U25 zeichnet sich derweil ein “Kopf-an-Kopf-Rennen” ab, denn nach Franziska Haase (Hellschen-Heringsand) und Belaabs, gewann am zweiten LM-Tag Ophelia Shalom aus Lübeck mit Dolce Fita. Die Damen tauschten als die Plätze - die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt am Sonntag in einer Dressurprüfung Kl. S. “Ein Wörtchen mitreden” will auch die aktuell an dritter Position rangierende Caroline Locklair ( Mohrkirch) auf Consus.



Alle Meisterschaftsentscheidungen werden live bei www.clipmyhorse.tv aus Bad Segeberg übertragen.



Ergebnisübersicht Landesmeisterschaften Dressur Bad Segeberg

1 Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. - 1.Wert. SH/HH-Meistersch.Pony, Preis d.Bemer Team NORD

1. Marie Holtfreter ( Hamburg) auf Dancing Daylight NRW 854.50

2. Victoria Tronnier ( Laboe) auf Steendieks Morgenstern Dalai 825.50

3. Cesarine von Eicken ( Lütjensee) auf Tyra M 814.50

4. Victoria Tronnier ( Laboe) auf Steendieks Commander Bond 808.50

5. Felicia Lafrentz ( Hamburg) auf Proud Gilian 804.50

6. Sophie Henke ( Lentföhrden) auf DMC DeLorean 803.00



4 Dressurprfg. Kl.L* - Tr. - 1.Wert. SH/HH-Meistersch. Children, Preis v. Bauernblatt Schleswig-Holstein

1. Cesarine von Eicken ( Lütjensee) auf Fürstenliebe De 760.50

2. Jette Hansen ( Flensburg) auf Convalido-Aventurin 729.50

3. Pauline Schildt ( Hamburg) auf Lino Malu 721.00

4. Hanna Isermann (Poyenberg) auf Welsikon 710.50

5. Karla Bastian ( Hamburg) auf Rohmann's Rubin 683.50

6. Charlotte Rentrop-Schmid ( Hamburg) auf Dexter 216 662.50



8 Dressurprüfung Kl.M** 2.Wertt.SH/HH-Meistersch. Junioren, Ehrenpreis gegeben v. Bucas

1. Helena Schmitz-Morkramer ( Hamburg) auf Florentine 110 847.50

2. Luisa Philline Weber ( Hamburg) auf Dark Rouge 801.00

3. Luisa Philline Weber ( Hamburg) auf Calandro 17 788.00

4. Stine Weiß (Lauenburg) auf Harybo 777.50

5. Anna-Margareta Jürgens ( Grebin) auf Royal Flower 2 762.00

6. Janne Marie David ( Stockelsdorf) auf DeeJay 3 760.50



11 Dressurprüfung Kl.S* - 2.Wert. SH/HH-Meistersch. Junge R./U2, Richard Wätjen-Gedächtnispreis,Geld- u.Ehrensreis v..Fam. Richard Wätjen u.Gut Pettluis Daldorf

1. Ophelia Shalom ( Lübeck) auf Dolce Fita 876.00

2. Franziska Haase (Hellschen-Heringsand-Unterschaar) auf Belaabs 859.50

3. Caroline Locklair ( Mohrkirch) auf Consus 857.50

4. Emilia Josephina Jensen ( Hoisdorf) auf Resümee 4 856.50

5. Vivien Koecher ( Bokel) auf Berlusconi 8 843.50

6. Lea Wischmann ( Hamburg) auf Colorist 2 836.50



14 Dressurprüfung Kl. S*** - 2.Wert. SH/HH-Meistersch. Senioren, In Memoriam Otto Schulte-Frohlinde, Ehrenpreis gegeben v.Frau Karin Lührs

1. Kathleen Kröncke ( Appen) auf San Royal 3 1095.50

2. Ninja Rathjens ( Barmstedt) auf Scaramouche 30 1051.50

3. Felix Kneese ( Appen) auf Dujardin 35 1050.00

4. Ninja Rathjens ( Barmstedt) auf De Nino 1035.50

5. Kathleen Kröncke ( Appen) auf Standsfield 994.00

6. Paula de Boer ( Pinneberg) auf Le Rouge 7 990.00



Zwischenstand Landesmeisterschaften

65 Landesmeisterschaft Dressur Senioren

1. Ninja Rathjens ( Barmstedt) auf De Nino 138.37

2. Felix Kneese ( Appen) auf Dujardin 35 135.62

3. Kathleen Kröncke ( Appen) auf Standsfield 134.29

4. Paula de Boer ( Pinneberg) auf Le Rouge 7 133.67

5. Anna-Lena Kracht ( Ahrensfelde) auf Laurano 2 132.24

6. Christine von Oldershausen ( Hamburg) auf Letterkenny 3 130.21

66 Landesmeisterschaft Dressur Junge R./U25

1. Ophelia Shalom ( Lübeck) auf Dolce Fita 141.70

2. Franziska Haase (Hellschen-Heringsand-Unterschaar) auf Belaabs 140.40

3. Emilia Josephina Jensen ( Hoisdorf) auf Resümee 4 138.98

4. Anna Marieke Stahnke (Bebensee) auf Nicolai 41 136.08

5. Lea Wischmann ( Hamburg) auf Colorist 2 135.20

6. Caroline Locklair ( Mohrkirch) auf Consus 134.98

67 Landesmeisterschaft Dressur Junioren

1. Helena Schmitz-Morkramer ( Hamburg) auf Florentine 110 142.81

2. Luisa Philline Weber ( Hamburg) auf Dark Rouge 139.86

3. Stine Weiß (Lauenburg) auf Harybo 135.23

4. Anna-Margareta Jürgens ( Grebin) auf Royal Flower 2 133.33

5. Janne Marie David ( Stockelsdorf) auf DeeJay 3 130.59

6. Leni Teuteberg ( Hamburg) auf Di Pregio 126.26

68 Landesmeisterschaft Dressur Children

1. Cesarine von Eicken ( Lütjensee) auf Fürstenliebe De 70.42

2. Jette Hansen ( Flensburg) auf Convalido-Aventurin 67.55

3. Pauline Schildt ( Hamburg) auf Lino Malu 66.76

4. Hanna Isermann (Poyenberg) auf Welsikon 65.79

5. Karla Bastian ( Hamburg) auf Rohmann's Rubin 63.29

6. Charlotte Rentrop-Schmid ( Hamburg) auf Dexter 216 61.34

69 Landesmeisterschaft Dressur Pony

1. Marie Holtfreter ( Hamburg) auf Dancing Daylight NRW 71.21

2. Victoria Tronnier ( Laboe) auf Steendieks Morgenstern Dalai 68.79

3. Cesarine von Eicken ( Lütjensee) auf Tyra M 67.88

4. Victoria Tronnier ( Laboe) auf Steendieks Commander Bond 67.38

5. Felicia Lafrentz ( Hamburg) auf Proud Gilian 67.0