Bad Segeberg

Im strömenden Dauerregen ritten die Dressur- und Springreiter am Sonntag auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg um die Landesmeisterschaft im Ponyreiten und -fahren. In der Dressur setzte Allegra Schmitz-Morkramer ( Hamburg) ihre Siegesserie fort. Bei den Landesmeisterschaften siegte sie bei den Children mit ihrem Großpferd Lavissaro bereits in allen drei Wertungsprüfungen. Das wiederholte sie nun in der Ponytour auf L**-Niveau mit ihrer Loreley, wobei sie alle drei Dressuren mit einigen Prozentpunkten Abstand gewann.

Glück im Springen hatte die neue Landesmeisterin Vieca Sophie Bade (Braderup): Im zweiten Wertungsspringen ritt sie nach dem letzten Sprung nicht durch die Ziellinie und musste noch einmal zurück reiten. Die Richter entschieden jedoch, dass es sich nicht um eine Volte und damit eine Verweigerung gehandelt hatte, weshalb sie lediglich einen Fehler für das Überschreiten der erlaubten Zeit bekam. Mit ihrem Vincenzo NRW blieb das der einzige Fehler in den drei Wertungsprüfungen. Lediglich im Stechen des dritten Springens unterlief ihnen ein Abwurf. Da nur zwei Reiter ins Stechen kamen, machte auch das nichts: Der Sieg in dieser Prüfung ging ebenfalls an die Reiterin von der PSG Süderlügum.

Die erste Goldmedaille gab’s schon am Sonnabend: Stella Maria Rehm sicherte sich mit ihrem Pony Caribian Dance den Landesmeistertitel in der Vielseitigkeit. Die Vielseitigkeitsreiter starteten in diesem Jahr mit der Teilprüfung Gelände. Und das bereits am vergangenen Freitag während des A**-Geländerittes für den Landeswettkampf der Reitabteilungen. Rehm konnte mit einem dritten Rang im Gelände mit nur einigen Zeitfehlern eine gute Grundlage für ihren Sieg schaffen. Durch die beste Leistung im Dressurvierreck konnte die Havekosterin einen Vorsprung aufbauen, durch den auch zwei Abwürfe im abschließenden Springparcours nichts mehr am Endergebnis änderten. „Mir geht es sehr gut jetzt. Ich hätte nicht damit gerechnet, wir haben auf jeden Fall unser Ziel erreicht, mehr als das“, so Rehm freudestrahlend.

Das Nachsehen dabei hatten die Landesmeister 2018, Charlotte Westphal ( Malente) und Streicher: Sie hatten zwar die besten Ergebnisse in Springen und Gelände, eine nicht ganz so gelungene Dressur machte jedoch die Titelverteidigung zunichte – Silber.

Ergebnisse Landesponyturnier

SH/HH-Pony-Dressur-Landesmeisterschaft

Gold: Allegra Schmitz-Morkramer ( Hamburg) auf Loreley - 215,70

Silber: Lilly Koop ( Melsdorf) auf Rohlsdorfs Carribean Dream - 203,57

Bronze: Marie Holtfreter ( Hamburg) auf Dancing Daylight NRW - 202,14

SH/HH-Pony-Spring-Landesmeisterschaft

Gold: Vieca Sofie Bade (Braderup) auf Vincenzo NRW - 1,00

Silber: Lotta Gellhorn ( Ascheffel) auf GVK Richthofen - 4,00

Bronze: Charlotte Westphal (Griebel) auf Streicher - 4,00

SH/HH-Vielseitigkeits-Landesmeisterschaft

Gold: Stella Maria Rehm ( Havekost) auf Caribian Dancer - 49.60

Silber: Charlotte Westphal (Griebel) auf Streicher - 55.50

Bronze: Annelie Kühl ( Dettmannsdorf) auf Dingo - 58.10

SH/HH-Championat 5-+6-jähr. Dressurponys

1. Liv Malin Heite (Rodenbek) auf Heitholms Dempsey - 8.40

SH/HH-Championat 5-+6-jähr. Springponys

1. Johanna Beckmann ( Brunsbüttel) auf Mescal - 9.2

SH/HH-Pony-Reitpferde-Championat, 3-jähr. (1. Abt.):

1. Heidi Elina Takala (Lutzhorn) auf Grenzhoehes Oakley - 8.20

(2. Abt.): 1. Natasha Nazila Lotz ( St. Peter-Ording) auf Strandgaards She’s Right - 8.10

SH/HH-Pony-Reitpferde-Championat, 4-jähr. (1. Abt.):

1. Christina Ellendt ( Heikendorf) auf Ehrenhains Comanchee - 8.60

(2. Abt.): 1. Kimberley-Elisabeth Hinrichs ( Rendsburg) auf Tiara S - 8.50

SH/HH-Pony-Eignungs-Championat

1. Janet Maas ( Melsdorf) auf Heitholm’s Run Away - 8.20

