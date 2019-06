Wiesbaden

Ingrid Klimke, die deutsche ERM-Titelverteidigerin, erlebte am ersten Wettkampftag beim Longines PfingstTurnier Wiesbaden alle Höhen und Tiefen der Vielseitigkeit. Sie startete mit einem absoluten Knall mit SAP Hale Bob OLD und lieferte als letzte Reiterin eine makellose Dressurprüfung und schlug sogar ihre persönliche Bestleistung um einen neuen ERM-Rekord mit einer umwerfenden Punktzahl von 16.4 zu erzielen. Damit wurde der bisherige ERM-Dressurrekord von 20.5, den Tom Carlile und Upsilon 2017 im Barbury Castle aufgestellt hatten, um 4.1 Punkte übertroffen.

„Er kam rein und sagte: Hier bin ich. Ich kenne meine Aufgabe in- und auswendig, also genieße es einfach. Ich kenne ihn seit 10 Jahren, wir sind uns so nah, dass ich ihn in- und auswendig kenne.“ sagte Ingrid. „Gestern war er ein bisschen schreckhaft und wild und tat so, als könnte er (in seiner Aufgabe) explodieren. Aber heute kam er heraus: Ich weiß, es ist Dressurtag. Ich werde ruhig sein und alles tun, was du von mir verlangst. Er ist so süß.”

Ingrid konnte sich beim Springen eine Stange leisten und trotzdem die Führung über Nacht behalten. Aber drei Stangen sind gefallen und sie fällt somit auf den sechsten Rang zurück.Deutschlands Julia Krajewski und Samourai du Thot saßen nach der Dressur mit 21.0 auf dem zweiten Platz und eine null Runde im Springen innerhalb der Zeit über den Springkurs von Christian Wiegand brachte sie in Führung über Nacht.

„Jetzt kann ich in die Arena einreiten und obwohl wir draußen etwas nervös waren, kommt er rein und es fühlt sich wie ein sicherer Ort an und ich kann richtig zum reiten kommen. Ich bin sehr stolz darauf, dass er jetzt so beständig ist. Es ist ziemlich cool zu wissen, dass er immer bei mir ist, auch wenn er etwas nervös ist oder etwas passiert.“ sagte Julia.

“Wir kennen uns seit acht Jahren. Es ist also eine sehr lange Beziehung. Wir wissen ein bisschen, was der andere mag und was nicht. Er hasst es, wenn ich seinen Kopf wasche. Obwohl er klein ist nimmt er ihn gerade so hoch, dass ich ihn nicht erreichen kann, und er weiß, dass ich ihn nicht erreichen kann und wenn jemand es tun möchte, der größer ist als ich, ist es kein Problem. “Deutschlands Michael Jung und Star Connection lieferten die schnellste null Runde im Springen und bleiben nach den ersten beiden Phasen mit einem Dressurergebnis von 22.2 Punkten weiterhin auf dem zweiten Platz. Star Connection hat gerade nach einer Verletzung sein Comeback und ist zuletzt 2017 auf diesem Niveau in Jardy gestartet als er das ERM-Leg gewann.

“Er sieht manchmal Monster. Er ist auch ein bisschen empfindlich gegenüber anderen Pferden; er ist ein bisschen schüchtern. Dies war eine schwierige Prüfung für ihn. Es ist eine ziemlich große Atmosphäre für ihn. Ich bin sehr froh, ihn wieder zu haben. Er ist so ein schönes Pferd. Er ist so bequem zu sitzen und zu reiten, und er konzentriert sich immer und hat schöne Bewegungen. Es ist wirklich schön ihn zu reiten. “Der Australier Bill Levett und Shannondale Titan waren nach der Dressur auf dem sechsten Platz mit 26.0 Punkten und es kamen nur 0.8 Zeitstrafen im Springen dazu, um mit 26.8 den dritten Platz auf dem Podium zu belegen.

“Wir sind jetzt viel mit ihm zusammen gewesen und wir kennen die richtige Abstimmung (für die Dressur). Wenn sie ihm zu viel geben (Aufwärmen), wird er müde, so dass er nur etwa drei Stunden vor seinem Test gearbeitet wird und dann braucht er nur etwa 10 Minuten Aufwärmung vor dem Test und dann reitest du ein – er kennt seinen Job“ sagte Bill.

„Alles dreht sich um das Springreiten (in Wiesbaden). Sie müssen dort fehlerfrei springen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Im Gelände ist meiner nicht der Schnellste, aber er ist erhlich und diese Strecke wird ihm liegen. Von allen Etappen passt diese am besten zu ihm. “

Sechs der 15 Kombinationen (40%) sprangen in der vorgegebenen Zeit von 83 Sekunden fehlerfrei. Der Deutsche Andreas Ostholt und die 19-jährige Pennsylvania 28 zogen vom siebten auf den vierten Platz.

Der Australier Chris Burton und Lawtown Chloe sprangen ebenfalls fehlerfrei und blieben innerhalb der vorgegebenen Zeit auf ihrer Dressurnote von 28.3, was sie nach dem Springen vom achten auf den fünften Platz brachte.

Klick hier für die Ergebnissen nach Dressur und Springen.

Was kommt als Nächstes?Die 2. Etappe endet morgen mit der kurvenreichen Geländestrecke von Rüdiger Schwarz und alle Augen werden auf die Uhr gerichtet sein. Die Anzahl von Paaren, die in der Bestzeit das Wiesbadener Gelände erreichen, liegt bei nur 4,3% und ist die drittniedrigste aller ERM-Austragungsorte.

Das morgige Gelände wird von 16:45 bis 18:00 CET live übertragen. Für eine Vorschau der Geländestrecke klicken Sie hier.