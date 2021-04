Westergellersen

Mit dem niederländischen Wallach Greatest Boy H aus dem Besitz von Johannes Heinrichs schnappte sich der 32-jährige Profi den Sieg in der ersten Qualifikation zum Großen Preis des CSI2* auf dem Turniergelände in Luhmühlen. Schnörkellos in 40,24 Sekunden war der “Job” im Stechen erledigt mit dem genau zehn Jahre alten Greatest Boy H.

Den Siegesritt von Tobias Meyer sehen Sie hier.

Das hat sich auch finanziell gelohnt, denn 6.350 Euro Preisgeld sind mit dem Sieg im Preis der Bäckerei von Allwörden der Großen Tour verknüpft. Hinter dem Sieger reihte sich die niedersächsische Amazone Mylen Kruse aus Zeven mit ihrem Oldenburger Wallach Chaccmo ein. Eine ganze Zeit lang hatte die ehemalige Mannschafts-Weltmeisterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann im Stechen der Prüfung mit dem Cornet Obolensky-Nachkommen Chesmu KJ die Führung mit gut zwei Sekunden Vorsprung inne. Am Ende waren drei Kolleg*innen schneller als die Pinnebergerin. Zwölf Paare erreichten das Stechen – insgesamt 66 Paare traten in der Prüfung an. Darunter auch Meyer-Zimmermann's “Nachbar” und WM-Mannschaftskollege Carsten-Otto Nagel vom Moorhof in Wedel.

Nagel gewann morgens gleich den Preis der Fa. J.J. Darboven mit der neun Jahre alten Stute Estelle IV. Die stammt übrigens aus der Zucht der Familie Ritters in Krumstedt – eine renommierte Zuchtstätte die bereits zwei Olympiasieger hervorgebracht hat mit Springpferd Classic Touch (Barcelona 1992) und dem Vielseitigkeitshelden Marius (Hongkong 2008). Nagel platzierte außérdem auch die acht Jahre alte Mecklenburger Stute Cascadella auf Rang acht und war am Ende des Tages einfach zufrieden. “Das ist dort in Luhmühlen alles gut gemacht, was ja in diesen Zeiten mit viel Aufwand wirklich nicht einfach ist. Und wir hatten einfach auch schon guten Sport,” unterstrich der Nationenpreisreiter.

Erstmals durften auch die internationalen Amateure wieder in den Parcours und nutzten diese Gelegenheit mit großem Elan. Der Osnabrücker Henry Munsberg erwischte den buchstäblich besten Auftakt, gewann die Large Tour mit Special und platzierte sich zudem noch an dritter Stelle mit Nola van St. Maarten.

Heute beginnt Springsport pur um 09.30 Uhr auf dem Hauptplatz II, eine halbe Stunde später geht es auf dem Hauptplatz I los – insgesamt acht Prüfungen stehen auf dem Programm und alle können im Livestream über das Portal www.rimondo.com verfolgt werden. Höhepunkt des ersten internationalen Outdoor-Turniers ist am Sonntag um 15.30 Uhr der Große Preis der Theurer Horse Trucks.

Ergebnisübersicht Luhmühlen Spring Tour

1 Int. Zwei-Phasen-Springprüfung, Preis der Firma J.J. Darboven GmbH & Co.KG

Ehrenpreis gegeben von der Firma Eskadron, CSI1*, FEI Art. 274.1.5.3 / Höhe: 1,30m

1. Carsten-Otto Nagel (Wistedt/RFV Stall Moorhof) auf Estelle IV *0.00 / 23.78

2. Jens Wawrauschek (Warstein/RV Balve e.V.) auf Big Girl Z *0.00 / 25.28

3. Cedric Wolf (Buchholz/Meckenheimer RC e.V.) auf Quality’s Oskar *0.00 / 25.29

6 Int. Zwei-Phasen-Springprüfung Spez., Preis der Firma J.J. Darboven GmbH & Co.KG

Ehrenpreis gegeben von der Firma Eskadron, CSI2* FEI Art. 274.2.5 / Höhe: 1,30m

1. Cedric Wolf (Buchholz/Meckenheimer RC e.V.) auf Dutch Apple 2 *0.00 / 24.53

2. Hanna Schreder (Regen/Grenzland RFV Zwiesel e.V.) auf Nasowas 4 *0.00 / 25.62

3. Kyujin Lee (Korea) auf Olivia La Sweet *0.00 / 26.46

8 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit, Preis der Firma Fiege Logistik Stiftung & Co.KG, Ehrenpreis gegeben von der Firma Eskadron, CSI2* FEI Art. 238.2.1 / Höhe: 1,35m

1. Marie Ligges (Ascheberg-Herbern/RFV v. Nagel Herbern e.V.) auf Curly Sue 149 0.00 / 55.72

2. Annika Ebert (Auerbach/RC Elmgestüt Drei Eichen e. V.) auf Chacco-Charlie 0.00 / 56.55

3. Melvin Senst (Zahna/RFV Seehausen e.V.) auf Chaciamo 0.00 / 56.74

12 Int. Springprüfung mit Stechen, Preis der Bäckerei von Allwörden

CSI2*, FEI Art. 238.2.2 / Höhe: 1,45m, Qualifikation zum Großen Preis (Longines Ranking D)

1. Tobias Meyer (Esterwegen/RUFG Falkenberg e.V.) auf Greatest Boy – H *0.00 / 40.24

2. Mylen Kruse (Zeven/RV Zeven) auf Chaccmo *0.00 / 40.79

3. Philip Houston (Lachen/RV Gut Jagenberg e.V.) auf Sandros`s Bella 3 *0.00 / 40.86

15 Int. Zwei-Phasen-Springprüfung Spezial, Preis der Sportpferde Führer

Ehrenpreis gegeben von der Firma Eskadron, CSIYH – 5j. Pferde, FEI Art. 274.2.5 / Höhe: 1,05m

1. Oliver Ross (Thedinghausen/RV Aller-Weser) auf Otto de la Roche *0.00 / 26.60

2. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) auf Kidam *0.00 / 26.72

3. Mathilde Lind Skjøtt (Dänemark) auf Never Know *0.00 / 26.95

16 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit, Preis der Firma Sportpferde Führer

Ehrenpreis gegeben von der Firma Eskadron, CSIYH – 5j. Pferde FEI Art. 238. 2.1 / Höhe: 1,05m

1. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) auf Kidam 0.00 / 64.20

2. Oliver Ross (Thedinghausen/RV Aller-Weser) auf Otto de la Roche 0.00 / 68.04

3. Nadine Wahlers (Achim/RV Aller-Weser) auf Quantum 25 0.00 / 70.37

19 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit, Preis der Firma Sportpferde Führer

Ehrenpreis gegeben von der Firma Eskadron, CSIYH – 6j. Pferde, FEI Art. 238.2.1 / Höhe: 1,15m

1. Benjamin Saurugg (Österreich) auf Ally Alfarvad Z 0.00 / 65.33

2. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) auf Touman 0.00 / 65.84

3. Alexa Stais (Südafrika) auf Cornet’S Pezi 0.00 / 66.19

22 Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit, Preis der Firma Sportpferde Führer

Ehrenpreis gegeben von der Firma Eskadron, CSIYH – 7j. Pferde FEI Art. 238.2.1 / Höhe: 1,25

1. Gerben Morsink (Niederlande) auf Carina Z 0.00 / 61.70

2. Diarmuid Howley (Irland) auf Carbol Va 0.00 / 64.79

3. Felix Haßmann (Lienen/Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V.) auf Caspian GD 0.00 / 65.32

24 Int. Zwei-Phasen-Springprüfung Spez., Preis der Firma Happy Jumpers, CSI Am

FEI Art. 274.2.5 / Höhe: 1,15m Small Tour

1. Martin Respondek (Nohra/PSV Im Wippertal e.V.) auf Acado 15 *0.00 / 25.72

2. Martinique Gemballa (Braunschweig/Sportförderung Löwen Classics e. V.) auf Lord Lucie 3 *0.00 / 26.10

3. Jona Lenja Korries (Barlter Altendeich/RV Rehagen-Hamburg e.V.) auf Voll Süß *0.00 / 26.13

27 Int. Zwei-Phasen-Springprüfung Spez., Preis der Firma Happy Jumpers, CSIAm

FEI Art. 274.2.5 / Höhe: 1,25m – Medium Tour

1. Hedda Roggenbuck (Kirchlinteln/RV Aller-Weser) auf Asti 93 *0.00 / 28.22

2. Lothar Grewe (Friedland/RFV Harsum u. Umg. e.V.) auf I Like *0.00 / 31.05

3. Pia Gerding (/RFV Pennigbüttel) auf Care for Life *0.00 / 31.22

30 Int. Zwei-Phasen-Springprüfung Spez., Preis der Firma Happy Jumpers, CSIAm FEI Art. 274.2.5 / Höhe: 1,40m – Large Tour

1. Henry Munsberg (Osnabrück/Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus) auf Special 10 *0.00 / 27.77

2. Hedda Roggenbuck (Kirchlinteln/RV Aller-Weser) auf Catwick 2 *0.00 / 29.14

3. Henry Munsberg (Osnabrück/Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus) auf Nola van St Maarten *0.00 / 29.43

