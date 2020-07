Nürnberg/Hof Bettenrode

Nach ihrem Erfolg in der Einlaufprüfung gab die Top-Ausbilderin aus Hessen auch in der Finalqualifikation der Konkurrenz das Nachsehen. Dabei gelang ihr mit dem achtjährigen Rheinland-Hengst Villeneuve eine Parade-Vorstellung, das Paar markierte mit 77,220% den bislang besten Wert der Qualifikationsrunde 2020. Damit distanzierte sie Reitmeister Hubertus Schmidt und dessen Hengst Vainqueur (75,195%) um etwas mehr als zwei Prozentpunkte. Dritte wurden Carina Bachmann und Quadrophenia, deren Ritt mit 74,488% bewertet wurde.

Insgesamt 35 Paare waren am Turniersamstag in der Einlaufprüfung an den Start gegangen, aber nicht nur quantitativ erwies sich dies als starker Wert. Auch in der Qualität konnte das Feld überzeugen: Alle Platzierten der geteilten Prüfung blieben jenseits der 70%-Marke. Das Niveau der Qualifikation zeigte sich ebenfalls ausgesprochen hoch, auch hier wurden alle platzierten Paare oberhalb dieses Wertes gesehen.

In 14 Tagen kehrt der NÜRNBERGER BURG-POKAL wieder zurück nach Hessen, beim Sommerfestival in Darmstadt-Kranichstein wird das vierte Finalpaar ermittelt.

Qualifikationen 2020

Sommerfestival Darmstadt-Kranichstein / Darmstadt 23.07. – 26.07.2020

Verdener Championate / Verden 04.08. – 09.08.2020

CHI Donaueschingen / Donaueschingen 13.08. – 16.08.2020

Gut Hohenkamp / Dorsten 11.09. – 13.09.2020

Longines Balve OPTIMUM mit DM / Balve 17.09. – 20.09.2020

Ludwigsburg 24.09. – 27.09.2020

Schenefelder Dressurfestival / Schenefeld ( Halle) 01.10. – 04.10.2020

Dressurtage Gut Ising / Chieming ( Halle) 16.10. – 18.10.2020

Ankum ( Halle) 30.10. – 01.11.2020