Nürnberg / Balve

Schon in der Einlaufprüfung hatten Ann-Christin Wienkamp und ihr achtjähriger westfälischer Wallach mit glatten 75% die goldene Schleife bekommen, heute steigerten sich die beiden und verwiesen Niklaas Feilzer und Leo Löwenherz auf Rang Zwei. Das Podium komplettieren der Niederländer Bart Veeze und Imposantos.

Der als letztes gestartete Niklaas Feilzer war dem Siegerpaar noch nahe gekommen, immerhin drei Richter sahen die Vorstellung mit dem neunjährigen Rheinländer als beste des Tages. Am Ende reichten 75,585% für den Silberplatz. Knapp dahinter landete Bart Veeze, dessen Präsentation mit 75,317% quittiert wurde. Reitmeister Hubertus Schmidt wurde mit seinem Nachwuchspfer D’Alessandro Vierter.

In Mannheim hatten Ann-Christin Wienkamp und Finley das Ticket für die Frankfurter Festhalle verpasst, als sei dem Finalsieger von 2020, Matthias Alexander Rath, den Vortritt lassen mussten. Beim Longines Balve Optimum war es nun soweit, und der Plan für die Adventszeit steht: Kurz vor Weihnachten geht es in die Vorbereitung für das Jubiläumsfinale. Der Burg-Pokal, die bedeutendste Prüfung für junge Dressurpferde auf dem Weg in den Großen Sport, kürt den dreißigsten Sieger.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244%

Matthias Alexander Rath Thiago GS 73,341%

Frederic Wandres Quizmaster 74,244%

Helen Langehanenberg Ascenzione 78,098%

Ann-Christin Wienkamp Finley 76,293%

24.06. – 27.06.2021 Schafhof Dressurfestival Kronberg im Taunus

07.07. – 11.07.2021 17. Bettenröder Dressurtage Bettenrode

29.07. – 01.08.2021 Elmloher Reitertage Elmlohe

26.08. – 29.08.2021 Verden International mit WM junger Dressurpferde Verden

09.09. – 12.09.2021 Dressurturnier Rosenhof Görlitz

23.09. – 26.09.2021 Dressurturnier Ludwigsburg Ludwigsburg

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

Mehr Informationen unter www.nuernberger.de/pferdesport