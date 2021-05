Nürnberg/Redefin

Mit 77,244% und fünfmal Platzziffer Eins fiel der Erfolg eindeutig aus. Holga Finken beendete seine Teilnahme zweimal mit dem Silberrang.

Für den Sieger von Redefin wird es eine Premiere werden. Frederic Wandres wird im Dezember sein erstes Burg-Pokal-Finale reiten. Wenn er dabei das beim Pferdefestival im mecklenburgischen Redefin erreichte Ergebnis bestätigt, dürfte ihm eine vordere Platzierung gewiss sein. Die dritte Qualifikationsstation fand beim Pferdefestival Redefin unter strengen Auflagen zum Schutz gegen die Corona-Pandemie statt.

In der Einlaufprüfung absolvierte das Siegerpaar seine Lektionen mit starken 74,244%, heute legten die beiden satte drei Prozentpunkte zu. Der Abstand zum Zweitplatzierten betrug rund dreieinhalb Prozent. Holga Finken wurde im Sattel des Oldenburger Hengstes Foreman MJ mit sehr guten 73,683% bewertet und führte damit das Feld der Platzierten an. Dritte wurden Lena Waldmann und D‘Egalité. Für den achtjährigen westfälischen Hengst wurden 73,512% notiert.

Insgesamt waren gestern 21 Paare in der Burg-Pokal-Einlaufprüfung an den Start gegangen, die heutige Qualifikation stand den zwölf Besten offen. Bereits am kommenden Wochenende geht es in München weiter. Pferd International ist die vierte Station; auf der Olympia-Reitanlage wird am Wochenende nach Christi Himmelfahrt traditionell eine Ausscheidung der populären Prüfungsreihe ausgetragen.

Finalqualifikationen 2021

Helen Langehanenberg Schöne Scarlett 76,244 %

Matthias Alexander Rath Thiago 73,341 %

Frederic Wandres Quizmaster 77,244%

13.05. – 16.05.2021 Pferd International München-Riem

03.06. – 06.06.2021 Longines Balve Optimum / Deutsche Meisterschaften Balve

24.06. – 27.06.2021 Schafhof Dressurfestival Kronberg im Taunus

07.07. – 11.07.2021 17. Bettenröder Dressurtage Bettenrode

29.07. – 01.08.2021 Elmloher Reitertage Elmlohe

26.08. – 29.08.2021 Verden International mit WM junger Dressurpferde Verden

09.09. – 12.09.2021 Dressurturnier Rosenhof Görlitz

23.09. – 26.09.2021 Dressurturnier Ludwigsburg Ludwigsburg

01.10. – 03.10.2021 Schenefelder Dressurfestival Schenefeld

Das Finale 2021

16.12. – 19.12.2021 Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt

