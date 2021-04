Ehlersdorf

Gleich zweimal war er mit dem Holsteiner Wallach Chanio die Youngster-Tour für sechs und sieben Jahre alte Pferde. Für Hünicke steht genauso wie für seine Kolleginnen und Kollegen die Freude über gute sportliche Bedingungen im Mittelpunkt, auch wenn Turnierbesucher nicht zugelassen sind, die für die typische Atmosphäre bei einem Turnier sorgen. Die Corona-Pandemie verlangt dem Sport, so wie allen anderen Lebensbereichen noch einiges an Geduld ab. Die Nachwuchspferde standen im Mittelpunkt am zweiten Turniertag beim CSE Ehlersdorf, dem ersten von insgesamt vier Turnieren des Clubs zur Förderung des Springsports auf der Reitanlage von Profi Jörg Naeve. Die Resonanz auf die Sportofferte für Clubmitglieder ist groß. Wer Pferde ausbildet für den Sport freut sich über die rar gewordenen Gelegenheiten zum Turnier.

Den Siegesritt von Sven Gero Hünicke auf Chanio sehen Sie hier.

Von diesen Gelegenheiten profitieren sowohl Profis, als auch Mitglieder der Landeskader, die in Schleswig-Holstein startberechtigt sind. Das ist mit Blick auf später im Jahr geplante Championate nicht unerheblich. Hannes Ahlmann aus Reher, der vor nicht mal einer Woche die erste Etappe im U25-Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport in Hagen a.T.W. gewann, kann in Ehlersdorf praktisch “weitermachen”. Der Jungprofi pilotierte am Freitag den Toulon-Nachkommen Tizian auf den zweiten Platz in der Youngster-Prüfung für acht Jahre alte Pferde. Für diese Pferde geht es am Sonntag in eine “Finalprüfung” - in die Youngster-Spezial-Prüfung als Zwei-Phasenspringen der Kl. S*.

Bereits am Donnerstag durften Reiterinnen und Reiter das CSE Ehlersdorf in Springpferdeprüfungen für die ganz jungen Pferde eröffnen. Das begann mit einem “Homerun” von Miriam Schneider mit der Stute Sweet Lady in einer Springpferdeprüfung Kl. A, wurde von Antonia-Selina Brinkop (Neumünster) mit dem Sieg in der Springpferdeprüfung Kl. A** auf It's Showtime fortgesetzt und endet mit einem Sieg des auf dem Grönwohldhof in Trittau beheimatenen Iren Diarmuid Howley auf Cascon VA.

Ergebnisübersicht

8/1-1 Youngster-Springprüfung Kl.M*, 6+7j. Pferde mit Unterstützung der Steuerberatungsgesellschaft

Wiese & Partner, Gettorf

1. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Chanio 0.00 / 60.06

2. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Cormiro 3 0.00 / 62.61

3. Birgit Gärtner-Döller (Lohne/RV Oldenburger Muensterland e.V/AUT) auf Cyramo 3 0.00 / 64.60

4. Thomas Voß (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Calciano 0.00 / 65.30

5. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Hoheit 37 0.00 / 65.87

6. Harm Wiebusch (Fredenbeck/RV Fredenbeck/GER) auf Melypso Blue PS 0.00 / 66.38



8/1-2 Youngster-Springprüfung Kl.M*, 6+7j. Pferde mit Unterstützung der Steuerberatungsgesellschaft

Wiese & Partner, Gettorf

1. Jan Philipp Schultz (Boebs/Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V./GER) auf Catoar 0.00 / 62.42

2. Simon Heineke (Holm/RFV Stall Moorhof/GER) auf Comic 14 0.00 / 62.83

3. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Dayton 25 0.00 / 65.15

4. Christoph Lanske (Weitenhagen/RSV Dersekow 1968 e. V./GER) auf Strawberry Girl 0.00 / 65.61

5. Claudia Wähling (Pinneberg/RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg/GER) auf Leo Zento 0.00 / 65.87

6. Michael Grimm (Linndau/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Calla Grande 0.00 / 66.94



8/2 Youngster-Springprüfung Kl.M*, 8j. Pferde mit Unterstützung der Steuerberatungsgesellschaft

Wiese & Partner, Gettorf

1. Mads Laffrenzen (Husum/RFV Mildstedt u.U./GER) auf Fresh Quidam 0.00 / 59.27

2. Diarmuid Howley (Grönwohld/TRSG Holstein e.V./IRL) auf Clover VA 0.00 / 60.46

3. Henry Delfs (Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Cortheo D 2 0.00 / 62.49

4. Christian Thiesen (Damp/RC Damp e.V./GER) auf Risico 6 0.00 / 62.83

5. Jan Philipp Schultz (Boebs/Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V./GER) auf Salzlinde 0.00 / 63.30

6. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf My Mister 0.00 / 63.43



9/1 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 6+7j. Pferde mit Unterstützung der Hengststation Dirk Ahlmann, Reher

1. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Chanio 0.00 / 62.69

2. Björn Behrend (Viöl/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Cool Limit RN 0.00 / 62.92

3. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Cormiro 3 0.00 / 64.82

4. Simon Heineke (Holm/RFV Stall Moorhof/GER) auf Comic 14 0.00 / 66.45

5. Diarmuid Howley (Grönwohld/TRSG Holstein e.V./IRL) auf Carbol VA 0.00 / 66.87

6. Teike Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Greece 5 0.00 / 68.35



9/2-1 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 8j. Pferde mit Unterstützung der Hengststation Dirk Ahlmann, Reher

1. Tom Tarver-Priebe (Neumünster/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Clearcut Xtreme 0.00 / 65.88

2. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Tizian 79 0.00 / 66.46

3. Henry Delfs (Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Cortheo D 2 0.00 / 66.77

4. Julia Hallberg (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/SWE) auf Caro Gold 0.00 / 69.69

5. Maximilian Gräfe (Zörbig/RV Schwentinental eV/GER) auf Del 'Arko d'Henvet 0.00 / 73.90

6. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf Pico HCC 0.00 / 74.06

7. Nisse Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Drumiller True Blue 0



9/2-2 Youngster-Springprfg. Kl.M**, 8j. Pferde mit Unterstützung der Hengststation Dirk Ahlmann, Reher

1. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Calistero 0.00 / 66.43

2. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Charleston 70 0.00 / 66.72

3. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV/GER) auf Flora 559 0.00 / 67.76

4. Thomas Kleis (Passow/Pferdesportarena Schloss Wendorf e./GER) auf For Celebration 0.00 / 72.49

5. Nisse Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Cascando M 0.00 / 73.97

6. Sofie Svensson (Grönwohld/TRSG Holstein e.V./SWE) auf Fassida VA 0.00 / 74.34



1/1 Springpferdeprüfung Kl.A*

1. Miriam Schneider (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Sweet Lady 36 8.50

2. Teike Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Cosmos 88 8.30

3. Andreas Erni (Oelixdorf/RV Breitenburg e.V./SUI) auf Inamorata 8.10

3. Gordon Paulsen (Wöhrden/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Inside 6 8.10

3. Jan Swennen (Eckernförde/RV Waabs-Langholz e.V./BEL) auf Leogane 8.10

3. Lena Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./GER) auf Starbucks 27 8.10

7. Jan-Pierre Fromberger (/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Asterix de Couleur 7.90

7. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Ivette 17 7.90

7. Bernd Döller (Visbek/RV Oldenburger Muensterland e.V/GER) auf Commisario b 7.90



1/2 Springpferdeprüfung Kl.A*

1. Torben Seemann (Nienborstel/RFV Hohenwestedt u.U.e.V./GER) auf Afinity 8.40

2. Laura Marie Koller (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Del Piera 10 8.20

2. Alessa Hennings (Bendorf/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Destaro 8.20

2. Michael Grimm (Linndau/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Duplexx 8.20

5. Rasmus Lüneburg (Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Chill Out RL 8.00

5. Diarmuid Howley (Grönwohld/TRSG Holstein e.V./IRL) auf Quintino LMK 8.00

5. Svetlin Ivanov (Brunsmark/TRSG Holstein e.V./BUL) auf Camo VA 8.00



2/1 Springpferdeprüfung Kl.A** mit Unterstützung der Firma Busch Gerüstbau GmbH & Co. KG

1. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf It's Showtime 11 8.70

2. Sofie Svensson (Grönwohld/TRSG Holstein e.V./SWE) auf Vascari VA 8.30

2. Teike Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Kamina 9 8.30

4. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Highlight S 5 8.10

4. Arne van Heel (Freienwill/RSC Osnabruecker Land e.V./NED) auf Tornado W 4 8.10

4. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Denana 8.10

4. Edmond Guntz-Malblanc (Legden/ZRFV Borken e.V./GER) auf Holida 8.10



2/2 Springpferdeprüfung Kl.A**

mit Unterstützung der Firma Busch Gerüstbau GmbH & Co. KG

1. Jan-Pierre Fromberger (/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Asterix de Couleur 8.50

2. Andreas Erni (Oelixdorf/RV Breitenburg e.V./SUI) auf Iggy Stardust 2 8.30

3. Michael Grimm (Linndau/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf C'est a la vie 8.20

3. Miriam Schneider (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf Sweet Lady 36 8.20

5. Tess Baggenstos (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/SUI) auf Con Auhörn 8.00

5. Julia Hallberg (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/SWE) auf Flic en Flac AA 8.00

5. Teike Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Salamander 16 8.00

5. Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Fara Kadina PS 8.00

5. Lisa-Marie Mailand (Trittau/RFV Trittau u.U.von 1922 e.V./GER) auf Fontendo VA 8.00



2/3 Springpferdeprüfung Kl.A**mit Unterstützung der Firma Busch Gerüstbau GmbH & Co. KG

1. Ulrike Pöhls (Neumünster/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Ipanema P 8.40

2. Lena Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V./GER) auf Diva 651 8.30

3. Jessica Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V./GER) auf Lintero 3 8.20

3. Torben Seemann (Nienborstel/RFV Hohenwestedt u.U.e.V./GER) auf Afinity 8.20

5. Andreas Erni (Oelixdorf/RV Breitenburg e.V./SUI) auf Adomo's Amy 8.00

5. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV/GER) auf Ice Baby 8.00

5. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Inside of my Heart 8.00

5. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf Jolanda 51 8.00



3/1 Springpferdeprüfung Kl.L mit Unterstützung der Firma Peer Span

1. Diarmuid Howley (Grönwohld/TRSG Holstein e.V./IRL) auf Cascon VA 8.60

2. Sven Gero Hünicke (Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf High Level 6 8.40

2. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV/GER) auf Ice Baby 8.40

4. Michael Grimm (Linndau/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf C'est a la vie 8.20

4. Tjade Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf/GER) auf Cooper 240 8.20

4. Sara Karstens (Tensbüttel-Röst/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Hanne 28 8.20

4. Lena Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V./GER) auf Hello Kitty 11 8.20

4. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Highlight S 5 8.20

4. Laura Jane Hackbarth (Buchholz/RV St. Peter-Ording e.V./GER) auf Jerry Lee 39 8.20

4. Birgit Gärtner-Döller (Lohne/RV Oldenburger Muensterland e.V/AUT) auf Lui 104 8.20

4. Birgit Gärtner-Döller (Lohne/RV Oldenburger Muensterland e.V/AUT) auf Corry Cass 8.20

4. Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf For the Beat PS 8.20



3/2 Springpferdeprüfung Kl.L mit Unterstützung der Firma Peer Span

1. Philipp Battermann (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp/GER) auf Inside of my Heart 8.50

1. Paula de Boer (Pinneberg/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf Vancouver 77 8.50

3. Jessica Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V./GER) auf Hera 304 8.30

3. Antonia-Selina Brinkop (Aukrug/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Historia R 8.30

3. Emmy Pauline Kröger (Tangstedt/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Crashbandicoot 8.30

6. Julia Hallberg (Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/SWE) auf Flic en Flac AA 8.10

6. Gordon Paulsen (Wöhrden/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Gin Tonic 165 8.10

6. Fredrica Söderström (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/SWE) auf Jonica's Cassia De Revell 8.10

6. Jessica Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V./GER) auf Lintero 3 8.10

6. Markus Brose (Norderstedt/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Calgary 97 8.10

6. Svetlin Ivanov (Brunsmark/TRSG Holstein e.V./BUL) auf Jenna VA 8.10



3/3 Springpferdeprüfung Kl.L mit Unterstützung der Firma Peer Span

1. Michael Ziems (Wöhrden/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne/GER) auf Constanzehof's Fellow 8.50

2. Jessica Magens (Ottenbüttel/RV Breitenburg e.V./GER) auf Honey 121 8.40

3. Ulrike Pöhls (Neumünster/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Ipanema P 8.30

3. Arne van Heel (Freienwill/RSC Osnabruecker Land e.V./NED) auf Tornado W 4 8.30

3. Takashi Shibayama Haase (Bühnsdorf/Equestrian Sport-Club e.V./JPN) auf Cool Fire 3 8.30

6. Gordon Paulsen (Wöhrden/RV Concordia a.d.Miele e.V./GER) auf Damian 57 8.10

6. Arne van Heel (Freienwill/RSC Osnabruecker Land e.V./NED) auf Lobi da Basi 8.10

6. Berit Nagel (Löwenstedt/RC Blau-Weiß Löwenstedt/GER) auf Luigi 294 8.10

6. Erin Characklis (Groß Wittensee/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./USA) auf Smargo 8.10

6. Paula de Boer (Pinneberg/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf Monte Kahlo 8.10

Weitere Ergebnisse finden Sie hier.



Die Veranstaltung im Internet: www.naeve-horses.com

Bei Facebook: https://www.facebook.com/StallNaeve