Mit Spring Dark sicherte sich der 31-jährige gebürtige Bayer damit auch den Sieg bei der zweiten Etappe der BEMER Riders Tour in Redefin supported by von Lauff & Bolz. “Einen Großen Preis zu gewinnen, macht einen immer stolz, hier vor dieser großartigen Kulisse mit den vielen netten Zuschauern noch besonders,” verteilte David Will Komplimente an das Publikum des Pferdefestivals Redefin.

Druck habe es auch nicht gegeben, witzelte Will, der einer von drei DKB-Team Athleten ist und den Sieg in einem Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG durchaus immer in der Zielplanung hat. Hinter dem Springreiter reihten sich die Südafrikanerin Alexa Stais mit Quintato und der im niedersächsischen Blender beheimatete Harm Lahde mit Oak Grove`s Heartfelt ein - und beide waren überaus zufrieden mit ihrer Platzierung.

Mit dem Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG setzte das Pferdefestival Redefin erneut eine bemerkenswerte Marke, für die die Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Hesse, viele Komplimente an den Veranstalter Paul Schockemöhle aussprach. Die Strahlkraft des CSI setze das Pferdeland ins richtige Licht.

Thieme bester Mecklenburger

Bester Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern war André Thieme aus Plau am See mit Crazy Girl V auf dem sechsten Platz. Die neun Jahre alte Clinton-Tochter zählt zu den Zukunftshoffnungen des Nationenpreisreiters. Elf von 42 angetretenen Paaren durften im zweiten Umlauf an den Start gehen, David Will war der einzige, der mit einem Springfehler im ersten Umlauf und einer schnellen Zeit den zweiten Durchgang erreichte und am Ende ganz vorn stand.



Lübzer Preis für Schweden mit Mecklenburger Stute

Douglas Lindelöw zählt zu den schwedischen Top-Reitern, war bereits als Junior Europameister und vertrat sein Heimatland auch bei den Weltreiterspielen 2018 im Parcours. Jetzt holte sich der 28-jährige Springreiter aus Hörby mit einer Mecklenburger Stute den Sieg im Lübzer Preis - Finale der Mittleren Tour. Citti heißt die genau zehn Jahre alte Stute von Catoki und sie stammt aus der Zucht von Arno Göwe ( Lübz). De facto also eigentlich im doppelten Sinne ein “Heimsieg” für Citti.

Das Finale der Mittleren Tour ist ein internationales Weltranglistenspringen, Punkte gibt es als zudem für den schwedischen Springreiter. Citti fiel dem Schweden früh auf. Die Stute gehörte Züchter Göwe und dem norwegischen Springreiter Stein Endresen gemeinsam. “Wir haben sie dann gesehen und probiert und gekauft”, sagt Lindelöw. Harm Lahde(Blender) mit Oak Grove`s Vogelfrei und der Däne Sören Pedersen mit Tailormade Sandros S Bella folgend auf den Plätzen zwei und drei.

NÜRNBERGER BURG-POKAL-Sieg für Isabel Freese

Total Hope heißt der erste sieben Jahre alte Hengst von Totilas, mit dem Isabel Freese die Finalqualifikation für den NÜRNBERGER BURG-POKAL beim Pferdefestival Redefin gewann. Der schmucke Rappe stammt aus der Zucht von Christine Arns-Krogmann und gehört der Schockemöhle Hengsthaltung. Der Hengst hat Super-Promis als Eltern: Vater ist der berühmte Totilas, die Mutter ist die Olympiasiegerin und Weltcupsiegerin Weihegold von Isabell Werth. “Da hat man schon ein bißchen Druck”, lachte Isabel Freese, “aber das tut mir ganz gut.”

In der Qualifikation reihten sich Freese und Total Hope noch hinter Annabell Frenzen und ihren Imperio-Nachkommen Kiefferhof`s Imperius ein, in der entscheidenden Prüfung am Sonntag hatte Freese dann mit sagenhaften 77,29 Prozent die Nase klar vorn.

Den Siegesritt von Isabel Freese mit Total Hope in der Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal sehen Sie hier.

ODDO BHF Speed Derby für Südafrika

Eine 22 Jahre junge Südafrikanerin schnappte einer Reihe von Männern den Sieg im ODDO BHF Speed Derby vor der Nase weg. Als man rings um den Platz schon glaubte, dass es nicht viel schneller geht, als Michael Kölz (Leißnig), Benjamin Wulschner ( Dahlen) und der Ägypter Karim El Zoghby es vorgemacht haben, kam eine junge Südafrikanerin in den Parcours. Alexa “Lexi” Stais und der niederländische Hengst Flachau zeigten, dass es doch geht. Bei 59,38 Sekunden stoppte die Uhr, die Runde gelang fehlerfrei und ganz zur Freude des neuen Sponsors ODDO BHF - schnell und richtig gut - das hat sich die Bank auf die Fahnen geschrieben. Kölz und Wulschner mußten sich hinter der fixen Amazone, die im niedersächsischen Morsum Bereiterin im Stall Meyer ist, einreihen.

Besucherzahlen konstant

Zufrieden registrierte die Organisationsleiterin des Pferdefestivals Redefin bereits die Vorverkaufszahlen des Pferdefestivals Redefin, das Turnierwochenende bestätigte dann die Erwartungen. Trocken und frühlingshafte frische Temperaturen sorgten dafür, dass erneut rund 16.000 Zuschauer Pferdesport und Dog-Agility an drei Tagen anlockte. “Im Vorverkauf sind die Nachfragen nach Kombitickets für die überdachte Tribüne bereits um 50 Prozent in die Höhe geklettert”, so Schockemöhle, “die steigende Nachfrage haben wir schon registriert, als bekannt wurde, dass das Pferdefestival Etappe der BEMER Riders Tour wird.” Die attraktive Mischung aus Ausstellung, Pferde- und Hundesport und Show des Landgestüts mit Pferdefussball sorgte für große Anziehungskraft.

Hundesport macht Freude

Großen Andrangs erfreute sich das von Jörg Thenert (Niederwöhren) organisierte Dog-Agility-Turnier. Jeden Tag drängten sich Zuschauer an der Wettkampffläche und hatten ihre Freude an den wieselflinken und manchmal übereifrigen Hunden in ganz unterschiedlichen Größen. Echte Spitzenkönner auf vier Beinen waren ebenso dabei wie Einsteiger in den abwechslungsreichen Sport. Ausführliche Erläuterungen , eine gute Prise Humor, vor allem aber die Begeisterung mit der Hunde, Herrchen und Frauchen durch den Parcours sausten, sorgte für allerbeste Unterhaltung und zog auch Reiterinnen und Reiter immer wieder an den Schauplatz der Dog-Agility.



Ergebnisübersicht Pferdefestival Redefin

9 Großer Preis der Deutschen Kreditbank AG, 2. Wertungsprüung der BEMER Riders Tour supported by von Lauff & Bolz, Int. Weltranglisten-Springprüfung (1,60m) mit zwei Umläufen

1. David Will ( Damme), Spring Dark 0/ 37,55

2. Alexa Stais ( Südafrika), Quintato 0/ 38,88

3. Harm Lahde (Blender) Oak Grove`s Heartfelt 0/ 39,95

4. Markus Beerbaum ( Thedinghausen) Cool Hand Luke 0/ 40,25

5. Markus Brinkmann ( Herford), Pikeur Dylon 0/ 41,52

6. André Thieme ( Plau am See), Crazy Girl V 0/ 44,43



27 Preis des Helenenhofs, Familie Schwiebert, F.E.I. Grand Prix Special - Dressurprüfung Kl. S***

1. Charlott-Maria Schürmann ( Gehrde), Burlington 73,98 Prozent

2. Elisa Prigge (Echem), Dark Dancer 70,32

3. Kathleen Keller ( Appen), Standsfield 69,73

3. Libuse Mencke ( Tschechien), Syrio 69,73

5. Ants Bredemeier ( Trittau), Download 66,89

6. Alexandra Bimschas ( Schenefeld), Di Preggio 66,86



3 H + M Schüssler Preis, CSI3* Kleine Tour – Finale: Int. 2-Phasen-Springprüfung (1,40m)

1. Michael Kölz (Leißnig), Dubai BLH 0/ 29,58

2. Philipp Makowei ( Gadebusch), Balouna Windana 0/ 30,70

3. Nele Kortsch (Schulendorf) Cumberland 0/ 30,87

4. Inga Czwalina (Fehmern), Quindt 0/ 34,12

5. Kazutero Kitai ( Japan), Concorde 0/ 34,36

6. Theresa Engfer (Geestenseth), Clintons Dream Girl 0/ 34,78



6 CSI3* - Int. Weltranglisten-Springprüfung in 2-Phasen (1,45m), Lübzer Preis

1. Douglas Lindelöw (/SWE/SWE) auf Citti 3 *0.00 / 35.11

2. Harm Lahde ( Heeslingen/RV Aller-Weser/GER) auf Oak Grove's Vogelfrei *0.00 / 36.99

3. Soren Pedersen (/DEN/DEN) auf Tailormade Sandros S Bella *0.00 / 37.00

4. Marco Kutscher ( Bad Essen/ZRFV Riesenbeck e.V./GER) auf Casallvano *0.00 / 37.41

5. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld ( Oldenburg)/RV Oldenburger Muensterland e.V/GER) auf For Laubry *0.00 / 38.98

6. Toni Haßmann ( Wettringen/Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e./GER) auf Daring Queen *0.00 / 39.50



12 CSIYH1* - Int. Springprüfung in 2-Phasen (1,40 m) - Preis des Gestüts Lewitz

1. Felix Haßmann ( Lienen/Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e./GER) auf SIG Black Panther *0.00 / 29.89

2. Markus Beerbaum ( Thedinghausen/RV Aller-Weser/GER) auf Chacco's Lady 2 *0.00 / 30.81

3. Tim Rieskamp-Goedeking ( Steinhagen/RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse/GER) auf Pepina G *0.00 / 31.11

4. Michael Kölz ( Leisnig/PSV Leisnig e. V./GER) auf Lot of Scope *0.00 / 31.90

5. Philip Rüping (Steinfeld ( Oldenburg)/RV Oldenburger Muensterland e.V/GER) auf Chagolou *0.00 / 32.68

6. Jörg Möller ( Garlitz/ RFV Lübtheen-Garlitz e.V./GER) auf Casablanca 121 *0.00 / 33.31



23 Dressurpferdeprfg. Kl.M - Preis der Zech Immobilien

1. Marilena Gerdes ( Vechta/ RV Vechta e.V./GER) auf Dornröschen 197 8.40

2. Frederic Wandres ( Hagen/ RSC Osnabruecker Land e.V./GER) auf For Romance II 8.30

3. Nuno Castro Silva Palma Santos (Wedel/RFV Wedel v.1923 e.V./POR) auf Rock'n Roll Boy 8.10

4. Nicole Wego ( Hagen/ RSC Osnabruecker Land e.V./GER) auf Didou 8.00

4. Julia Kay ( Beelitz/ RV Rosencarree e.V./GER) auf Sir Napoleon vom Rosenhof 8.00

6. Mate Garai (Neu-Anspach/ RV Rosencarree e.V./HUN) auf Soirée dans le Carree 7.50

6. Anna-Lena Kracht ( Hamburg/RG Klosterhof Medingen/GER) auf Turmalino K 7.50



25 St-Georg-Special* - Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL

1. Isabel Freese (Muehlen/RV Oldenburger Muensterland e.V/NOR) auf Total Hope 1584.50

2. Annabel Frenzen ( Krefeld/RV Lenzenhof Krefeld/GER) auf Kiefferhof's Imperius 1555.50

3. Sandra Nuxoll ( Dinklage/RV Oldenburger Muensterland e.V/AUT) auf Bonheur de La Vie 1517.00

4. Kira Wulferding ( Wildeshausen/RFV Holzhausen u.U.e.V./GER) auf Bonita Springs 1506.00

5. Lena Waldmann (Werder/PferdeSV Reitakademie Werder e.V./GER) auf Robin 749 1464.50

6. Berill Szöke-Toth ( Telgte/ RSC Osnabruecker Land e.V./HUN) auf Vodka Absolut B 1447.00



Informationen zum Pferdefestival Redefin 2019, Impressionen, Nachrichten und Details zu Preisen und Plätzen gibt es im Internet unter: www.pst-marketing.de. Ganz einfach finden Sie die Veranstaltung unter #PferdefestivalRedefin .