“Also wenn mir das jemand am Donnerstag gesagt hätte, hätt ich den wohl doch für verrückt erklärt”, stellt Richard Vogel (Marburg/ Dagobertshausen) fest und hat auch gleich die Begründung parat: “Walker ist in Mannheim schon sehr konstant auf hohem Niveau gegangen. Das kann man nicht erwarten, dass er nahtlos so weiter macht.” Hat er allerdings - mit Ride Smart Never walk alone gewann Richard Vogel den Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG, das wertvollste Rankingspringen der drei internationalen Turniertage beim Pferdefestival Redefin.

Knappe 24 Stunden zuvor konnte das Duo bereits das Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern “Land zum Leben” in Redefin für sich entscheiden und niemand dürfte sich mehr darüber gefreut haben, als der Besitzer. Gerald Nothdurft aus Göttingen, einst selbst Vierter im Deutschen Spring-Derby, vertraute den elf Jahre alten Holsteiner Wallach dem Springreiter Vogel an. Hinter dem 23-jährigen Sieger reihte sich Mecklenburg-Vorpommerns aktuell erfolgreichster Reiter ein: Olympiakader-Mitglied André Thieme aus Plau am See, der seine Top-Stute Chakaria im Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG präsentierte. “Der Plan ist jetzt, dass sie mal ein bisschen verschnaufen kann und vor dem ersten Nationenpreis in St. Gallen höchstens zwei, drei einfache Prüfungen geht, damit sie frisch und motiviert im Kopf bleibt.”

Bester Mecklenburger im Großen Preis der DKB: André Thieme mit Chakaria auf Platz zwei. Das Video von dem Ritt sehen Sie hier.

Höchst zufrieden war auch Carsten-Otto Nagel aus dem schleswig-holsteinischen Wedel, der mit der Schimmelstute L`Esperance auf den dritten Platz sprang. Der 58 Jahre alte Ex-Mannschafts-Weltmeister Nagel witzelte - ohne eine Miene zu verziehen - in der Abreitehalle in Redefin über die Einführung von “Boni”: “Eigentlich könnte man doch ab einem bestimmten Alter Sekunden gut geschrieben bekommen oder…” Für den Chefbereiter vom Wedeler Moorhof geht der Blick jetzt erst mal in den Kalender, um die Saisonplanung zu verfeinern. Immerhin hat er jetzt beim Pferdefestival mit Rang drei 15 Punkte für das Ranking der BEMER Riders Tour gesammelt: “Das hat mich jetzt freudig überrascht.”

Sandra Nuxoll feiert Doppelerfolg im Grand Prix Special

Die Noch-Österreicherin Sandra Nuxoll feierte beim Pferdefestival Redefin einen famosen Triumpf im Grand Prix Special im Preis des Helenenhof Schwiebert: Mit 81,04 Prozent gewann die in Dinklage beheimatete Reiterin die klassische große Dressurprüfung beim Pferdefestival. Partner des Erfolgs ist ihr KWPN-Wallach Bonheur de la Vie, mit dem sie im Dezember bereits souverän das Finale des Louisdor-Preis in Kronberg gewann. Bonheur ist in den vergangenen Monaten weiter gereift und zeigte das sehr eindrucksvoll im Dressurviereck im Park des Landstallmeisterhauses. Und auch Platz zwei ging an Nuxoll mit der Oldenburger Stute Hanami OLD. Auch dieses Pferd zählte zu den Finalisten des Louisdor-Preises.

Weltcup-Reiter Frederic Wandres aus Hagen a.T.W. sicherte sich mit Quizmaster in Redefin das ersehnte Finalticket für den NÜRNBERGER BURG-POKAL. Der Berufsreiter, der bereits etliche internationale Erfolge verbuchen konnte, zählt tatsächlich zu den wenigen Reitern, die bislang noch nie beim Finale der bedeutenden Dressurserie für sieben bis acht Jahre alte Dressurpferde dabei war.

Am Morgen lösten fünf Pferde das “Ticket” zum Bundeschampionat der sechsjährigen Dressurpferde - absolute Spitze im Gestüt Bonhomme-Preis war ein Pferd dieses Gestüts - Maracaná, ein Rapphengst, den Lena Waldmann mit der Note 9,2 zum Sieg pilotierte. Ebenfalls qualifizieren konnte sich eine Stute aus dem Gestüt Ganschow - Kycara, die von Libuse Mencke in Redefin vorgestellt wurde.

Francois Kasselmann ist stolz auf sein Team

Die Bilanz der Veranstalter fällt positiv aus. Francois Kasselmann, der das Pferdefestival gemeinsam mit seinem Vater Ullrich und Paul Schockemöhle innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit realisierte, verteilte Komplimente: “Ich bin sehr stolz auf unser Team, denn es war und ist nicht einfach, so eine Veranstaltung unter den Corona-Regeln zu organisieren. Die Regelungen sind auch in den Bundesländern unterschiedlich und manchmal auch von Landkreis zu Landkreis. Wir wollen aber immer ein sicheres Turnier machen. Die Reiter und Reiterinnen haben mit Verständnis darauf reagiert, das ist eine Erleichterung. Ich hoffe, dass das Pferdefestival insgesamt ein gutes Signal gesendet hat, nämlich die Machbarkeit von Pferdesport unter Corona-Regeln.”

Stimmen zum Sport und das Resümee zur Veranstaltung von Richard Vogel, André Thieme, Carsten Otto Nagel und Francois Kasselmann haben wir für Sie unter folgendem Youtube-Link bereit gestellt: https://youtu.be/pEAaKPeX7Ag

Das Pferdefestival Redefin kommt 2022 wieder auf das mecklenburgische Landgestüt. Vom 13. bis 15. Mai soll dann erneut internationaler Sport stattfinden, dann – so die Hoffnung der Veranstalter – wieder mit Besuchern und Besucherinnen.



Ergebnisübersicht Pferdefestival Redefin

9 CSI2* - Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.45m) - Grand Prix - Finale Große Tour - Großer Preis der Deutschen Kreditbank AG

1. Richard Vogel (Marburg) auf Ride Smart Never walk alone 0/ 37,00

2. André Thieme (Plau am See) auf Chakaria, 0/ 37,04

3. Carsten-Otto Nagel (Wedel) auf L`Esperance 0/ 38,15

4. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) auf Coldplay 0/ 38,65

5. Frederic Tillmann (Grevenbroich) auf Cicero`s Boy 0/ 39,06

6. Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf Carmina 0/ 39,66



6 CSI2* - Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40m), Preis der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

1. Marvin Jüngel (Kamenz) auf Can Jump 2 *0.00 / 29.91

2. Robert Bruhns (Karstädt) auf DSP Granada P *0.00 / 30.16

3. Josch Löhden (Heeslingen) auf Van Moor *0.00 / 30.76

3. Sven Gero Hünicke (Fehmarn ) auf Cedric 83 *0.00 / 30.76

5. Rolf-Göran Bengtsson (Itzehoe/SWE) auf Mylord Marley *0.00 / 31.95

6. Sophie Hinners (Vierden) auf SIEC Converse *0.00 / 33.09



12 CSIYH1* - Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40/1.45m), Lübzer Preis, Theurer Horse Trucks Youngster Cup Final

1. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) auf IB Ecstasy *0.00 / 31.82

2. Alexa Stais (Morsum/RSA) auf Taina M&M *0.00 / 33.06

3. Frederic Tillmann (Grevenbroich) auf Call her Püppi *0.00 / 33.84

4. Felix Haßmann (Lienen) auf SIG De Numbo *0.00 / 33.91

5. Sören Pedersen (Winkelsett/DEN) auf Tailormade Carem Sandy *0.00 / 34.87

6. Nisse Lüneburg (Hetlingen ) auf Drumiller True Blue *0.00 / 36.18



23 Dressurpferdeprüfung Kl. M, Preis des Gestüts Bonhomme

1. Lena Waldmann (Werder) auf Maracaná 9.20

2. Nuno Palma e Santos (Seestermühe/POR) auf Fortunity S 8.50

3. Lena Waldmann (Werder) auf Venice Beach 7 8.40

4. Libuse Mencke (Alt Sammit/ CZE) auf Kycara 8.10

4. Eva Niklova (Hagen/ /CZE) auf Dalwhinnie 19 8.10

6. Kira Goerens-Ripphoff (Sandbostel) auf Sola Diva 8.00

6. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) auf Scala 37 8.00

6. Tessa Frank (Soltau) auf Daktari K 8.00



25 St. Georg Special*Finalqualifikation NÜRNBERGER BURG-POKAL

1. Frederic Wandres (Hagen) auf Quizmaster 8 1583.50

2. Holga Finken (Hagen) auf Foreman MJ 1510.50

3. Lena Waldmann (Werder) auf D'Egalité 1507.00

4. Lukas Fischer (Halen) auf Querida Mia 2 1478.00

5. Ronald Lüders (Gutow) auf Royal Rubiniro 1471.50

6. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) auf Citation 3 1460.00



3 CSI2* - Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.35m), Thiele Glas Preis

1. Philipp Makowei (Gadebusch ) auf Quester 2 *0.00 / 33.20

2. Josch Löhden (Heeslingen ) auf Calino 66 *0.00 / 33.75

3. Andreas Theurer (Lütjensee) auf Angelina 323 *0.00 / 35.18

4. Stella Egger (Kuhlen Wendorf/AUT) auf Can Do It *0.00 / 35.33

5. Daria Samokhina (RUS) auf Chas Pik *0.00 / 36.57

6. Andre Thieme (Plau am See ) auf KS Emerton *0.00 / 37.16



27 Dressurprüfung Kl. S*** Grand Prix Special, Preis des Helenenhofs Schwiebert

1. Sandra Nuxoll (Dinklage/ AUT) auf Bonheur de La Vie 1240.00

2. Sandra Nuxoll (Dinklage/ AUT) auf Hanami OLD 1151.50

3. Lena Waldmann (Werder) auf Cadeau Noir 2 1094.00

3. Elisa Prigge (Appel ) auf Dark Dancer 22 1094.00

5. Ninja Rathjens (Barmstedt) auf Scaramouche 30 1084.50

5. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) auf Con Cento 1084.50

