Beim 83. LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden haben Quantaz und Werth den Grand Prix der Kür-Tour, den Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung, mit 75,087 Prozent gewonnen. „Das Pferd ist mit seinen neun Jahren ja noch sehr jung, aber trotz der aufgeregten Atmosphäre vor dem Schloss ist er mit seiner Aufmerksamkeit immer bei mir geblieben“, lobte Werth ihren Siegerpartner. „Er ist jetzt seit gut einem halben Jahr bei mir im Stall und hat sich toll entwickelt. Ein Highlight sind bei ihm immer die Piaff-Passage-Touren und heute war auch die ganze Galopptour sehr schön, schon sehr viel ruhiger als beim letzten Mal.“ Der Quaterback-Sohn ist im Besitz von Victoria Max-Theurer, die bei Werth trainiert. Quantaz soll bald in den Beritt der Besitzerin wechseln, die mit ihm die Olympischen Spiele in Tokio angepeilt hat.

Nach ihrem Sieg fuhr Werth flott ins heimische Rheinberg. Am kommenden Wochenende stehen die Deutschen Meisterschaften mit Bella Rose und Emilio auf dem Programm. „Die scharren zu Hause mit den Hufen und wollen geritten und auf die DM vorbereitet werden“, lacht Werth. „Es gab also nur die Alternativen hin und her zu fahren oder gar nicht nach Wiesbaden zu kommen – und das wollte ich auf keinen Fall.

“ Vor acht Wochen ist er zum dritten Mal Vater geworden, in Wiesbaden hatte er die kleine Liva als Glücksbringer dabei. Matthias Alexander Rath aus dem hessischen Kronberg hat mit dem elfjährigen Hengst Foundation Platz zwei im Grand Prix belegt. Sein Ergebnis: 71,152 Prozent. Livas ältere Schwester Ava (3) durfte sogar vor dem Sattel von Vater Matthias auf Foundation ein Stück mitreiten – natürlich mit Reithelm – und der vierjährige Constantin und Mutter Franziska sind zum Daumen drücken ebenfalls mit in Wiesbaden gewesen. Im Grunde war dieser zweite Platz heute also ein ‘Familienerfolg total!’„Ich wollte gerne das Gefühl von draußen mit in die Prüfung nehmen“, erklärte der Dreifach-Vater. „Das ist gelungen und das freut mich sehr. Die Piaffen können wir noch besser, das wäre ein Ziel für den Special morgen.“ Insgesamt habe ihm der Hengst aber schon viel besser während der Prüfung zugehört als bei vorhergehenden Turnieren.

Meggle Champion of Honour für Dorothee Schneider

Zweimal hat sich Dorothee Schneider schon den Gesamtsieg der Serie gesichert, Wiesbaden war erstmals eine Station der Meggle Champion of Honour-Serie. Und dieser Etappensieg ging erneut an die Mannschafts-Olympiasiegierin aus Framersheim. Der Sonderehrenpreis Meggle Champion of Honour für besondere Harmonie beim Reiten und zugleich Platz drei auf Pathétique mit 71,087 Prozent. „Ich bin super zufrieden“, freute sich Dorothee Schneider. „Patty hat noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen, aber weil sie mir vertraut hat, hat sie trotzdem weitergemacht.“ Mit großen Augen vor Tausenden von Zuschauern hatte sich die elfjährige Stute mit Eleganz und viel Ausdruck präsentiert.

Rosbach von Sieg zu Sieg

Für Paulina Rosbach aus dem hessischen Oberbrechen waren die Tage beim LONGINES PfingstTurnier Wiesbaden Tage des Erfolgs. In der Amateur-Tour, aufgeteilt in Small-, Medium- und Large-Tour, sahnte die 20-Jährige ab: Zwei Siege mit Feuerlady und ein achter Platz mit Quipero R!

Ergebnisse, Sonntag, 09. Juni 2019:

Prüfung Nr 32: Preis der Lieselott-Schindling-Stiftung

1. Jill-Marielle Becks (GER) Damon`s Delorange 74.500%

2.Sophie Reef (GER) Charming Lady 71.132%

3. Ann-Kathrin Lindner (GER) Flatley 70.053%

4.Hannah Erbe (GER) Carlos 69.868%

5. Michelle Budde (GER) Ribery 69.842%

6. Raphael Netz (GER) Lacoste 69.763%Prüfung 3

CDI4* – Dressurprüfung Grand Prix de Dressage - Qualifikation für die Grand Prix Special (Prfg. Nr. 4) Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden

Teilwertung MEGGLE Champion of Honour

1. Isabell Werth (GER) DSP Quantaz 75.087%

2. Matthias Alexander Rath (GER) Foundation 71.152%

3. Dorothee Schneider (GER) Pathetique 71.087%E

4. mma Hindle (GER) Romy del Sol 71.065%

5. Bernadette Brune (GER) Spirit Of The Age Old 70.174%

6. Agatha van der Lei (NED) Vrbgroup`s Caron 68.348%

Prüfung 36: Qualifikationsprüfung U25 Springpokal

Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung deutscher Spitzenpferdesport

Nat. Springprüfung Kl. S**

1. Leonie Krieg (GER) Champerlo 67.59sec

2. Mylen Kruse (GER) Chaccmo 69.34sec

3. Franziska Müller (GER) Cornados`s Queen 71.87 sec

4. Philip Koch (GER) Scato 79.94 sec

5. Cedric Wolf (GER) Dutch Apple 4 penalties 64.58sec

6. Guido Jun.Klatte (GER) Coolio 4 penalities 65.10 sec

Prüfung Nr. 22: CSIYH1* – Int. Springprüfung

FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit ohne Stechen) – 1.40 m

1. Jörg Oppermann (GER) Quin-Ba-Lou 72.46 sec

2. Christian Ahlmann (GER) Zandycolle Z 73.16 sec

3. Cian O`Connor (IRL) Katcha 73.91 sec

4. Zuzana Zelinkova (CZE) Ekatharina 74.08 sec

5. Michael Jung (GER) Zandro de Laubry Z 75.23 sec

6. Annelies Vorsselmans (BEL) Madison 75.62 sec

Prüfung Nr. 15: CSI4* – Int. Springprüfung FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit ohne Stechen) – 1.40 m

1. Richard Vogel (GER) Lutz Loewenherz 62.71 sec

2. Holger Wenz (GER) Campino 67.12 sec

3. Rebecca Pohl (GER) Caitol Wies 67.28 sec

4. Pius Schwitzer (SUI) Carnac du Friou 69.20 sec

5. Markus Brinkmann (GER) Light Fly Lady 69.56 sec

6. Christoph Brüse (GER) Crunchy Nut 70.70 sec

Prüfung Nr. 26: CSI-AmA – Int. 2 Phasen Springprüfung Medium Tour

FEI Art. 274.2.5 (1. Phase ohne Zeitwertung; 2. Phase mit Zeitwertung) – 1.25 m

1. Paulina Rosbach (GER) Feuerlady 0 penalties 31.36 sec

2. Antonia Müller (GER) Stella 0 penalties 31.72 sec

3. Udo Kloetzel (GER) Companion 0 penalties 32.00 sec

4. Celine Mürdter (GER) Cosma 0 penalties 32.57 sec

5. Udo Kloetzel (GER) Celestino 0 penalties 33.99 sec

6. Bettina Schörnig (GER) Flavin 0 penalties 35.19 sec

Prüfung Nr.29: Qualifikation zur SPOOKS-Amateur-Trophy 2019

CSI-AmA – Int. 2 Phasen Springprüfung

Large Tour - FEI Art. 274.2.5 (1. Phase ohne Zeitwertung; 2. Phase mit Zeitwertung) – 1.40 m

1. Elisa Held(GER) Edonja G 32.99 sec

2. Christopher Burton (AUS) Limited Edfition 33.38 sec

3. Mara Anna Terhoeven-Urselmans (GER) Castroper Maid 36.31 sec

4. Raja Catharina Andratschke (GER) Da Vinci 36.57 sec

5. Xenia Erichsen (GER) Cooper 40.50 sec

6. Elisa Held (GER) Baccaratzz 4 penalties 33.51 sec