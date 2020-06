Groß Viegeln/MV

Das 2. Late Entry auf der Reitanlage von Astrid und Holger Wulschner in Groß Viegeln vermittelte gekonnt den Eindruck von Entspanntheit. Weiß man erstmal haargenau, worauf es ankommt, veranstaltet sich ein Turnier zu Corona-Zeiten offenbar etwas besser. Doch so heiter die Präsentation, so präzise hielt man sich an die Bedingungen, die der Landkreis Rostock mit der Genehmigung verknüpft hatte. Den Abschluss der drei Turniertage, zu denen erstmals auch Junioren und Junge Reiter zugelassen waren, bildete eine Stilspringprüfung Kl. M*, die Flemming Ahlmann vom Kastanienhof Cramon mit dem Schimmel Cletus gewann.

Das Video "Groß Viegeln Pfingsten" (Video: ClipMyHorse.tv) sehen Sie hier.

Anzeige

Nachwuchs voller Elan

Flemming war 2018 Landesmeister Children Springen und 2019 Zweiter im Finale des Postbank Children-Cup, jetzt ist er bereits in der Kl. M unterwegs und zwar auf einem Pferd, das Astrid Wulschner gehört. Platz zwei ging an Janna Pierstorff (Klein Labenz) mit dem Hengst Prinz Mecklenburg. Der übrigens ist ein Sohn von Prinz Oldenburg, den einst Holger Wulschner erfolgreich durch den Parcours steuerte. Gleich 50 junge Talente nutzten allein in dieser Prüfung die Chance, sich zu präsentieren. Morgens gehörte der Turnierplatz den Kandidaten, die auch noch mal etwas weniger hoch, weit und breit hinaus wollen. Die Kinder zweier im Sport erfolgreicher Väter setzten sich dabei an der Spitze durch: Alexander Brandt, Sohn von Vielseitigkeits-Champ Andreas Brandt, gewann mit dem Trakehner Fakir und der Note 8,4 von Anni-Chalott Schmidt, der Tochter von Heiko Schmidt, die im Sattel der Mecklenburger Stute Cosima saß und die Note 8,3 erhielt.

Weitere KN+ Artikel

Insgesamt 14 Prüfungen, verteilt über drei Tage bot das zweite Turnier unter Corona-Bedingungen auf der Anlage. Das einzige schwere Springen am Pfingstsonntag gewann Felix Ewald aus Storkow mit der DSP-Stute Adrijana von Askido. Ewald kennt sich bestens aus in Groß Viegeln, hat der Profi doch nach seiner Berufsausbildung am HuLG Neustadt-Dosse im Sportstall Wulschner und dann auf dem Beringhof in Westfalen gearbeitet.

“Reiseziel” Groß Viegeln

Zum Programm zählten auch fünf Springpferdeprüfungen. Dafür kamen erneut Gäste aus Schleswig-Holstein, Brandenburg, Niedersachsen und sogar aus Westfalen angereist. Christian Kukuk nutzte die Gelegenheit, Pferde woanders als in Riesenbeck vorzustellen, ebenso Christian Hess (Radesforde), Meredith Michaels-Beerbaum ( Thedinghausen), Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Felix Ewald. Mecklenburg-Vorpommerns Profis wie André Thieme ( Plau am See), Jörg Möller ( Garlitz), Thomas Kleis ( Wendorf) oder Denise Svensson (Neu-Benthen) nutzten die Gelegenheit und genauso Nachwuchsreiter wie Johann Greve (Rodenwalde) oder Christoph Maack (Kirch-Mummendorf) zählten zu den Teilnehmern.

Alle Ergebnisse aus Groß Viegeln unter www.mervestelle.de und hier.