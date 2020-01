Münster

Sowohl der 22-jährige Andres Vereecke, als auch der 21 Jahre junge Gilles Thomas aus Belgien waren zum ersten Mal in Münster, fanden es „wirklich toll hier” und belegten Platz eins und zwei im Großen Preis - Vereecke erneut mit Igor, Gille Thomas mit der zehn Jahre alten Casall-Tochter Calleryama. Belgiens Nationaltrainer Peter Weinberg ( Herzogenrath) hatte den Nachwuchsreitern empfohlen, im Januar in Münster zu starten.

Vereecke hatte bereits das Championat von Münster 24 Stunden zuvor mit Igor vd Wittemoere gewonnen und wiederholte den Triumph nun auch im Großen K+K Preis. Dabei übertrumpfte er sogar seinen Vater Koen, der Elfter wurde und vor Stolz auf seinen Sohn fast „platzte”. Erstaunlich ist die Geschichte von Igor. Das Pferd entdeckte der Onkel von Koen Vereecke als Jährling, zusammen mit einem zweijährigen Bruder auf einem belgischen Pferdemarkt und bezahlte gerade mal 750 Euro. „Das war der günstigste Einkauf überhaupt”, lachte Vereecke. Igors Bruder Hassan geht in 1,60 Meter-Prüfungen, der „kleine” Bruder dürfte mittlerweile sehr viel teurer geworden sein.

Den Siegesritt von Andres Vereecke sehen Sie hier.

Bester Deutscher im traditionsreichen Großen Preis in der Halle Münsterland wurde der 21-jährige Philipp Schulze Topphoff aus Havixbeck mit Concordess NRW. „Das Pferd hat manchmal einen eigenen Kopf, aber wenn man diesen Kopf auf seine Seite bekommt, dann geht es richtig gut”, sagt der 21-jährige über die westfälische Schimmelstute. Dritter im Großen Preis, das sei schon eine richtig große Sache, räumte der „Lokalmatador” breit lächelnd ein.

Während es in der Halle Münsterland um hoch, weit, breit und schwer im Parcours ging, gewann Dorothee Schneider in der Messehalle Nord die zweite Prüfung des LVM Dressurchampionats, die Grand Prix Kür. Fohlenhof`s Rock`n Rose bescherte der Mannschafts-Europameisterin den zweiten großen Erfolg des Tages. Schneider konnte bereits den Grand Prix Special am Vormittag mit Faustus gewinnen.

„Stabil gut”, so klassifizierte Oliver Schulze-Brüning den K+K Cup 2020. Die Besucherzahlen seien mit rund 30.000 Zuschauern gleichbleibend geblieben. Ganz generell war Schulze-Brüning auch mit den Abläufen in der Organisation zufrieden, im Hinterkopf habe sich aber schon auch die eine oder andere Idee für 2021 festgesetzt. Zwei Teilnehmer meldeten auch bereits Interesse an Startplätzen an. Sowohl Andres Vereecke als auch Gilles Thomas bedankten sich artig bei Turnierchef und merkten an, dass sie sich sehr freuen würden, wenn sie wieder starten dürften.

Favoritensieg in der Dressur

Der Grand Prix Special im Preis der LVM Versicherung zählt zu den Klassikern am Sonntagmorgen in der Halle Münsterland. Für Piaffen, Passagen und Pirouetten müssen die Springreiter weichen. Dafür entfalteten sich die Talente und Fertigkeiten außergewöhnlicher Paare und zu denen zählen Dorothee Schneider ( Framersheim) und Faustus und Ingrid Klimke ( Münster) und Franziskus allemal. Beide mit diesen Pferden im Olympiakader und beide immer für spektakuläre Runden gut. Schneider, die die Prüfung mit 78,13 Prozent gewann, freute sich, dass sie die Qualitäten ihres 12 Jahre alten Faustus abrufen konnte. „Manchmal ist er eher introvertiert und mit sich selbst beschäftigt, dann merke ich, dass er mich abfragt, dass ich helfen muss”, so die Mannschafts-Europameisterin und -Olympiasiegerin. In der Halle Münsterland fühlte sich der Wallach im LVM-Championat sichtlich wohl.

„Ich hatte drei deutliche Fehler in der Prüfung”, so die zweitplatzierte Ingrid Klimke, „insofern bin ich ganz froh, dass ich als Zweite neben Doro sitzen darf. Das ist besser, als wenn ich ein Supergefühl in der Prüfung gehabt hätte und dann 72 Prozent bekomme.” Jungtalent Jil-Marielle Becks ( Senden) arbeitete sich stetig nach vorn mit Damon`s Satelite NRW und wurde Dritte vor Kristina Bröring-Sprehe und Destiny OLD. Anfangs - so räumte die junge Reiterin ein - habe es sie schon beeindruckt, wenn große Namen in der Starterliste standen, inzwischen habe sie sich das völlig abgewöhnt. „Mein Vater hilft mir und Herr Balkenhol und das vermittelt mir die Ruhe, um mich ganz auf mein Reiten zu konzentrieren”, so Becks. Lohn der Mühe - 74,56 Prozent.



Ergebnisse K+K Cup

28 Springprüfung Kl. S****, Großer K+K Preis von Münster

1. Andre Vereecke ( Belgien), Igor vd Wittemoere 0/ 34,41

2. Gilles Thomas ( Belgien), Calleryama 0/ 35,50

3. Philipp Schulze Topphoff ( Havixbeck), Concordess NRW 0/ 37,18

4. Hendrik Dowe ( Heiden), Fabregas 0/ 37,42

5. Vladimir Beletsky ( Russland), Chas Pik 0/ 38,15

6. Karl jun. Brocks ( Waltrop), Trianon du Rozel 0/41,51



1. Dorothee Schneider, Fohlenhofs Rock’n Rose 80,45

2. Anna-Christina Abbelen, Henny Hennessy 76,25

3. Jessica Süss, Duisenberg 2 75,425

4. Emma Kanerva, Riversance 66 75,00

5. Bianca Nowag, Luciano 263 74,625

6. Helen Langehanenberg, Bryan 12 74,275

40 Dressurprüfung Kl. S*** Grand Prix Special, Preis der LVM Versicherung, LVM Dressurchampionat

1. Dorothee Schneider ( Framersheim), Faustus 78,13 Prozent

2. Ingrid Klimke ( Münster), Franziskus 75,74

3. Jil-Marielle Becks ( Senden), Damon`s Satelite 74,56

4. Kristina Bröring-Sprehe ( Dinklage), Destiny OLD 73,64

5. Charlott-Maria Schürmann ( Gehrde), Burlington FRH 73,58

6. Anabel Balkenhol ( Münster), FRH Davinia la Douce 72,56



25 Springprüfung Klasse S** mit Stechen Siegerpreis "Mittlere Tour", Preis der A.S.I. Wirtschaftsberatung AG

1. Tim Rieskamp-Goedeking ( Steinhagen), Chico Bonito 0/ 31,94

2. Kathrin Müller ( Arnsberg), Emmely 0/ 32,96

3. Thomas Gilles ( Belgien), La Luna Hildalgo 0/ 33,18

4. Koen Vereecke ( Belgien), Donna vd Windeweg Z 0/ 33,27

5. Matthias Janßen ( Bramsche), Corrida 0/ 34,66

6. Gerrit Nieberg ( Münster), Bayunah FBH 4/ 31,34