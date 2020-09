Bad Segeberg

Tatsächlich wurde auch am zweiten Turniertag in Bad Segeberg keine einzige Chance auf Titel und Medaillen “verschenkt”. In der Meisterschaftswertung der Großen Tour, die Damen und Herren offen steht, rangieren vor der dritten und letzten Wertung im Großen Preis von Schleswig-Holstein am Sonntag (15.50 Uhr) gleich acht Paare punktgleich auf Position eins.

Darunter Jungtalente wie Teike Carstensen (Sollwitt) mit der Stute Caretina, aber auch Routiniers wie Carsten-Otto Nagel ( Wedel), der allerdings seiner Doppelsiegerin La Conga, die beide Wertungsprüfungen am Freitag und Samstag gewann, einen “arbeitsfreien” Sonntag gönnt. Mit dem Wallach GK Curacao zählt Nagel ebenfalls zu den Anwärtern auf Gold. “La Conga hat weniger Turniere in diesem Jahr absolviert, ich will es nicht übertreiben”, begründet Carsten-Otto Nagel seine Entscheidung. Hinter Nagel/ La Conga folgte der Däne Mathias Norhaeden Johansen aus Elmshorn mit Contonio auf Platz zwei und Jörg Naeve (Ehlersdorf) wurde mit JK Horsetrucks Hopeful Dritten in der zweiten Wertung.

Sohn auf Vaters Spuren

Naeve wird seine Aufmerksamkeit am Sonntag teilen müssen, denn sein 22 Jahre alter Sohn Robin gewann mit Casalia R die zweite Wertung der Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein und Hamburg in der Altersklasse der Jungen Reiter/ U25 und rangiert nun vor dem abschließenden dritten und letzten Springen am Sonntag zusammen mit Linn Hamann ( Ammersbek) auf Crystal Clear und Janne Ritters (Krumstedt) auf Dithmarsia punktgleich auf Platz eins. Ganz dicht dahinter “lauert” die Konkurrenz mit nur wenigen Punkten Abstand.

Sechs “Goldkandidaten” bei den Junioren

In der Altersklasse der Junioren sind es gleich sechs junge Gold-Kandidaten, die am Sonntag nach dem Titel greifen, darunter gleich zwei Mitglieder des Fehmarnschen RRV - Anna Braunert mit Baccara und Mathies Rüder mit Coco Chambato. Rüder gewann die erste Wertungsprüfung. Am Samstag trumpfte Romy Rosalie Tietje ( Gnutz) mit Wild Cherry auf. Auch sie kann sich am Sonntag den Landesmeistertitel holen.

Klein aber “oho”

Einen spannenden Endspurt liefern sich auch die Pony-Springreiter aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Lotta Gelhorn ( Ascheffel) und GVK Richthofen hatten in der ersten Wertung “Nase und Nüstern” vorn, in der zweiten Wertung waren Fynn Jesse Hess ( Lübeck) und Magic Wonder schneller. Vier Paare rangieren nun punktgleich auf Platz eins, die Entscheidung über Gold in der Landesmeisterschaft der Ponyreiter fällt am Sonntag ab 13.10 Uhr.

Live dabei sein …

... können Pferdesportfans mit dem Livestream unter www.clipmyhorse.tv.



Ergebnisübersicht Landesmeisterschaften Springen Bad Segeberg

16 Ponyspringprüfung Kl.A** - 1.Wert. SH/HH-Meistersch. Pony, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Ehrenpreis gegeben v.d.Tierärztekammer Schleswig-Holstein

1. Lotta Gellhorn ( Ascheffel) auf GVK Richthofen 0.00 / 43.75

2. Lilian Zoe Rehm-Voß (Wester-Ohrstedt) auf Solea 11 0.00 / 47.67

3. Julia Dierlamm ( Hamburg) auf New Light S 0.00 / 49.02

4. Charlotte Westphal (Griebel) auf Streicher 2 0.00 / 49.66

5. Fynn Jesse Hess ( Lübeck) auf Magic Wonder 3 0.00 / 49.85

6. Madita Bruhn ( Leck) auf Pauline 439 0.00 / 50.19



17 Ponyspringprüfung Kl.L - 2.Wert. SH/HH-Meistersch.Pony, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Ehrenrpreis gegeben v. Ariat

1. Fynn Jesse Hess ( Lübeck) auf Magic Wonder 3 0.00 / 51.65

2. Lilian Zoe Rehm-Voß (Wester-Ohrstedt) auf Solea 11 0.00 / 51.99

3. Lotta Gellhorn ( Ascheffel) auf GVK Richthofen 0.00 / 53.51

4. Lennard Thomsen (Behrendorf) auf Petit Dechantee 0.00 / 58.82

5. Jona Lenja Korries (Barlter Altendeich) auf Collin 53 4.00 / 57.61

6. Julia Dierlamm ( Hamburg) auf New Light S 4.00 / 59.23



26 Springprüfung Kl.S* - 2.Wert., SH/HH-Meistersch. Junge R./U2, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Preis v. Bemer Team NORD

1. Robin Naeve ( Bovenau) auf Casalia R 0.00 / 72.04

2. Janne Ritters (Krumstedt) auf Dithmarsia 0.00 / 72.35

3. Noa Rosenblat ( Brügge) auf Wat nu 34 0.00 / 74.04

4. Linn Hamann ( Ammersbek) auf Crystal Clear 0.00 / 74.89

5. Robin Naeve ( Bovenau) auf ZZ Top Zirkonia 0.00 / 75.85

6. Lea Schnepel (Krumstedt) auf Blüte 5 0.00 / 76.34



23 Springprüfung Kl.M** - 2.Wert.SH/HH-Meistersch. Junioren, Eberhard Fellmer Gedächtnisspingen, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Ehrenpreis v. Ariat u.Bucas

1. Romy Rosalie Tietje ( Gnutz) auf Wild Cherry 6 0.00 / 63.69

2. Hanna Jensen (Tetenhusen) auf Double Dutch R 0.00 / 66.20

3. Flemming Ripke (Steinfeld) auf Coranos 0.00 / 66.33

4. Mathies Rüder ( Fehmarn) auf Coco Chambato 0.00 / 66.86

5. Tjade Carstensen (Sollwitt) auf Ella von Kielslück 0.00 / 68.38

6. Thore Stieper ( Hohenaspe) auf Call Me 19 0.00 / 68.56



29 Springprüfung Kl.S** - 2.Wert.SH/HH-Meistersch. Große Tour D, Preis d.VR Bank Neumünster eG

1. Carsten-Otto Nagel ( Wistedt) auf La Conga 0.00 / 64.31

2. Mathias Noerheden Johansen ( Elmshorn) auf Contonio 0.00 / 65.92

3. Jörg Naeve ( Bovenau) auf JK Horsetrucks Hopefull 0.00 / 68.10

4. Nisse Lüneburg ( Hetlingen) auf Alina 440 0.00 / 69.67

5. Thomas Voß (Schülp) auf Popeye 95 0.00 / 70.12

6. Jesse Luther (Wittmoldt) auf Nayla 12 0.00 / 71.41



9 Stilspringprüfung Kl.L - 1.Wert.SH/HH-Meistersch. Children, Horst-Gebers-Qualifikationstour, Ehrenpreis gegeben v.Ariat

1. Celina Aabo ( Ostenfeld) auf Spindborgs Luxsus 8.80

2. Kristoff Braunert ( Oldenburg) auf Elea 20 8.40

3. Kristoff Braunert ( Oldenburg) auf Unity B 8.30

4. Nikita Maria Fink Aabo ( Ostenfeld) auf Continuo 2 8.00

5. Celina Aabo ( Ostenfeld) auf Catwalk 10 7.80

6. Beeke Nagel ( Löwenstedt) auf Ciano 11 7.70

