Publikumsmagnet Trakehner Hengstmarkt: Am Donnerstag war schon mal die Pflastermusterung dran. Da zeigten sich die Trakehner Junghengste erstmals der Körkommission in den Neumünsteraner Holstenhallen. Auch ein Hengst vom Gestüt Panker im Kreis Plön stellte sich vor.

Trakehner in Neumünster - Wer ist der Beste im ganzen Land?

Trakehner in Neumünster - Wer ist der Beste im ganzen Land?

Von Tara Gottmann