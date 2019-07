Melsdorf

Wer Kieler Stadtmeister im Reiten werden will, muss kein Mitglied eines Vereins im Reiterbund Kiel sein. Seit der Modusänderung im vergangenen Jahr reicht es, seinen Erstwohnsitz in der Landeshauptstadt zu haben. Und so kommt es nun, dass keiner der neuen Stadtmeister einem Kieler Reitverein angehört.

Bei den in Melsdorf ausgetragenen Stadtmeisterschaften gingen in der kleinen Tour Dressur auf A*-Niveau alle drei Schärpen an Reiterinnen aus dem Reiterbund Plön: Janina Jürgensen vom RV Klausdorf/Schwentine belegte auf dem Reitpony Holsteins Campari in der ersten Wertungsprüfung Rang sechs und gewann die zweite A-Dressur. Zusammengerechnet bedeutet das den Stadtmeistertitel für die 27-Jährige. „Ich mag das Turnier auf Hof Heitholm sehr gerne und bin hier auch im vergangenen Jahr schon geritten. Es läuft immer nur eine Dressur zur gleichen Zeit. Somit ist der Abreiteplatz nicht übermäßig überfüllt“, so die Dressurreiterin. Für den Schimmel war es erst das dritte Turnier überhaupt. „ Campari ist für mein eigenes, verletzungsbedingt ausgefallenes Pferd eingesprungen. Die Besitzerin und ich wollten einfach mal schauen, was er dazu sagt“, so Jürgensen mit einem Schmunzeln.

In der großen Tour Dressur schnappte sich Mira Müller-Steinmann (RV Westwalddistrikt und Umgebung Nettelsee) die Goldmedaille. Für ihren Samba war es das erste Turnier nach einer zehnmonatigen Pause. Im Springen gewann Lara Piskorski (PRV Schönberg) mit Mustax Questeur die große Tour auf L-Niveau. Sie entschied mit dem Wallach beide Wertungsprüfungen für sich. Beide sind außerdem Kreismeister im Springen der Leistungsklasse 4 des Kreisreiterbundes Plön. „Ich freue mich total und kann das gar nicht so richtig glauben, dass es gerade so gut läuft“, so Piskorski, „in den letzten Jahren hatte ich immer so viel Pech und Verletzungen bei meiner eigenen Stute“.

Die kleine Tour gewann Daphne Velders (Pferdesportgemeinschaft zwischen den Seen) mit Empire’s Teddy, die auch in der zweiten Wertungsprüfung auf A**-Niveau siegte. Burkhard Rogge, Vorsitzender des Kieler Reiterbundes, betonte zum Abschluss der Ehrungen, dass er sich in den nächsten Jahren eine stärkere Beteiligung der Kieler Reitvereine an den Stadtmeisterschaften wünsche.

Eingebettet waren die Meisterschaften in das dreitägige Turnier auf dem Gestüt Hof Heitholm in Melsdorf.

