Neumünster

Auf Look at me R ließ der 31-Jährige die 58 weiteren Teilnehmer hinter sich. Lüneburg gab in einer fehlerfreien Runde in 54,19 Sekunden über die 1,45 Meter hohen Sprünge richtig Gas. Dahinter platzierten sich Vladimir Beletskiy ( Russland, 55,01 Sekunden) und Aspen sowie mit Janne-Friederike Meyer-Zimmermann ( Schenefeld, 55,24 Sekunden) und Lima ein weiteres Paar aus Schleswig-Holstein. In der Qualifikation für den Youngster-Cup war der Sieg Tim Rieskamp-Goedeking ( Steinhagen) und seiner Stute Pepina nicht zu nehmen.

Auch die Dressurreiter starteten in das internationale Turniergeschehen. Helen Langehanenberg ( Billerbeck), gewann mit ihrem Nachwuchspferd Vayron sowohl den Prix St. George am Donnerstag als auch die Intermediaire I-Kür am Freitag. Im Grand Prix de Dressage, dem Championat der Pferdestadt Neumünster, sahen die Richter mit 72,967 Prozent Mannschaftsolympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe ( Dinklage) und Destiny OLD ganz vorne. Sprehe war erst vor kurzem aus ihrer Babypause zurückgekehrt. Über die Atmosphäre in Neumünster sagte sie: „Das Publikum hier ist fachkundig und fiebert richtig mit. Das ist toll.“ Hinter ihr auf Platz zwei ritt Juliane Burfeind ( Quickborn) und auf Rang drei kam Charlott Schürmann ( Gehrde).

Heute beginnt der Turniertag um 9 Uhr mit der Einlaufprüfung für den FEI Dressage World Cup, wo neben Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl die Führenden im Ranking an den Start gehen werden. Mit Isabell Werth startet auch die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt.