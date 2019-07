Reesdorf

Rund 150 Teilnehmer hatten für die drei Prüfungen gemeldet. Den Beginn machte am Sonnabend die A*-Vielseitigkeit mit zwei Abteilungen und 73 Nennungen. In der Abteilung der Teilnehmer mit mehr als 15 Ranglistenpunkten siegte Anouk Elferink (RuFV Neuengörs und Umgebung) mit Maxima. Bei den Reitern mit weniger Ranglistenpunkten gewann Insa Stamer (RFV TG Ekhof) auf Doraya vor Esther Bichmann ( RC Damp) auf Golden Gadget. „Mir gefällt das Turnier sehr gut, die Bedingungen sind top“, sagte Insa Stamer, die zudem im Vorstand des Vereins Pferdefreizeitpark Eidertal ist. „Die Geländestrecke war nett aufgebaut. Doraya und ich hatten hier wirklich viel Spaß.“

Der Sonntag begann mit einer Geländepferdeprüfung der Klasse A*. Mit deutlichem Abstand vorne sahen die Richter Frida Sophie P, die von Torben Mölleken (PSFV Süseler Baum) vorgestellt wurde. Im Anschluss folgte eine E-Vielseitigkeit, auch diese aufgrund der hohen Nennzahlen in zwei Abteilungen. Die Abteilung der Jahrgänge 1993 und älter gewann Julia Kuhn ( RV Hof Ohlendiek) im Sattel von Popcorn de Luxe. Caroline Stolley (RG Gut Neu Nordsee) landete mit Lille Sorte auf dem zweiten Platz. Siegreich in der zweiten Abteilung ab Jahrgang 1994 waren Anika Diercksen ( RV Badendorf) und Spring Lilly vor Petrea Hyldgaard Thomsen und Rose Top XX, die extra aus Dänemark angereist waren.

„Wir sind total zufrieden und haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagte die Vereinsvorsitzende Dörte Rehse-Behnke mit einem Lächeln und ergänzte: „Unser Geländeplatz ist inzwischen bis über die Landesgrenzen hinweg bekannt, so dass wir sogar vier Starter aus Dänemark hatten. Im Vorwege haben uns viele Leute geholfen. Es freut mich sehr, dass Reiterinnen wie Caroline Stolley oder Insa Stamer, die immer total viel mit anpacken, dann auch noch so gute Ergebnisse erzielen konnten.“

Außerdem wurden am Wochenende die Vielseitigkeitskreismeister des Reiterbundes Rendsburg-Eckernförde ermittelt. Kreismeisterin in der Leistungsklasse 5 wurde am Sonnabend Janet Maas vor Insa Stamer und Esther Bichmann. Die Besten der Leistungsklasse 6 wurden am Sonntag geehrt. Kreismeisterin wurde Julia Kuhn vor Sina Lange (RFV Felm) und Caroline Stolley.

