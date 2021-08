Le Mans

Am Montagmorgen um 9 Uhr kam Jacqueline Lux zurück nach Kiel – mit einer Silbermedaille im Gepäck. Sie war die Nacht durchgefahren von Le Mans, im Nordwesten Frankreichs, wo am Sonntag die Junioren-Voltigier-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen war. Die Kielerin und ihr Wallach Alf hatten an der WM mit dem Team USA teilgenommen.

Wallach Alf wurde im Vorfeld des Turniers gecastet

In der Gruppenkür traten die sechs US-Amerikanerinnen zwischen zehn und 17 Jahren am Sonntag auf Alf an, Voltigierpferd beim Reit- und Fahrverein Boostedt. Der 13-jährige Wallach wurde im Vorfeld des Turniers gecastet. Besitzerin Jacqueline Lux führte die Longe. „Es war eine Wahnsinnsatmosphäre in dieser großen Halle. Schade, dass neben den anderen Teams und Familien keine Zuschauer zugelassen waren“, sagte Lux nach aufregenden Tagen in Frankreich.

Nach der Pflicht-Disziplin und dem Kür-Lauf starteten die USA am Sonntag auf Zwischenrang zwei. Alf lief so, wie es sich die US-Amerikanerinnen erhofft hatten. Sie turnten auf dem Wallach zu Silber. „Man hat eine große Verantwortung. Die Mädels, die haben ihre Kür drauf – aber nur, wenn das Pferd gut läuft“, sagt Lux. Vor den USA landete nur die deutsche Mannschaft aus Ingelsberg.

Weiter Turniere für Jacqueline Lix und Alf mit den USA könnten folgen

Jacqueline und Alf konnten die Erwartungen erfüllen. „Alle waren total glücklich und dankbar, dass sie auf meinem Pferd starten konnten.“ Und so könnten weitere Turniere für das Duo mit dem Team USA folgen. „In den nächsten beiden Jahren sind wieder Turniere. Ich denke, sie werden sich wieder bei mir melden.“