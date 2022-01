Hamburg

Ardakan, Ariolo und Tünnes – die mit einem GAG von 92, bzw. 92,5 kg am höchsten bewerteten Pferde – sind weiter dabei, mit Sea Bay wurde der Sieger im Preis des Winterfavoriten aufgrund einer Verletzung zurückgezogen. Der Hengst wird überhaupt erst nach dem Deutschen Derby wieder für Einsätze geplant. Der Reigen der klassischen Derby-Vorprüfungen (Trials), u.a. in Köln und Hannover, beginnt erst noch und wird den Wettmarkt beeinflussen.

Come-Back von Sisfahan in Hamburg-Horn?

Was macht eigentlich der gefeierte Derbysieger 2021 – Sisfahan? Für den Hengst, der mit Andrasch Starke im Juli 2021 gewann und seinem Reiter den achten Derby-Triumph bescherte, geht es aktuell zunächst nach Saudi-Arabien, danach soll der Fuchs eine Pause bekommen. Trainer Henk Grewe liebäugelt jedoch durchaus mit dem „Come-Back“ in Hamburg-Horn. „Es kann sein, dass er dann im Hansa-Preis sein spätes Jahres-Debüt bekommt, wir werden sehen.“

Höhepunkt wird das Rennen der dreijährigen Pferde

Damit könnte Sisfahan in den Spuren von Torquator Tasso wandeln, der ja 2021 den Hansa-Preis gewann und danach sogar noch den Prix de L`Arc de Triomphe. Immerhin sind es noch knapp sechs Monate bis zum Derby-Meeting, das aktuell mit fünf Renntagen geplant wird, beginnend am Sonnabend, 26. Juni. Höhepunkt ist dann der 3. Juli mit dem 153. Deutschen Derby, dem prestigeträchtigsten Rennen für dreijährige Pferde in Deutschland.