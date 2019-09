Bad Segeberg

Die gemeinsamen Landesmeisterschaften der Pferdesportverbände von Schleswig-Holstein und Hamburg in Dressur und Springen laden zur 71. Auflage. Das Gesamtpreisgeld beläuft sich auf rund 40000 Euro. Insgesamt werden etwa 1200 Pferde und mehr als 700 Reiterinnen und Reiter erwartet. Der Klassiker des Reitsports wird im Pferdesportportal www.clipmyhorse.tv live im Internet übertragen.

Sowohl der amtierende Landesmeister im Springen Carsten-Otto Nagel ( Wedel) als auch Dressur-Titelverteidigerin Miriam Schneider (Ehlersdorf) haben ihr Kommen angekündigt. Nagel wird in der großen Tour mit der Stute L’Esperance starten. Chairman, mit dem er im vergangenen Jahr gewann, wird inzwischen von Simon Heineke, Nagels Kollegen im Stall Moorhof, geritten.

Erstmals werden Medaillen in vier Altersklassen vergeben. Die Meisterschaft für die Altersklasse Children feiert Premiere. Dabei reiten Nachwuchsreiterinnen und -reiter bis 14 Jahre auf Großpferden. In Dressur und Springen gab es jeweils 20 Nennungen. „Ich denke, dass das für die erste Meisterschaft ein achtbares Meldeergebnis ist“, sagt Matthias Karstens, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein.

Großen Zuspruch haben traditionell die Abteilungswettkämpfe der Reit- und Fahrvereine. Bei den Junioren wurden 19 Mannschaften mit sechs bis acht Teamreitern angemeldet, bei den Reitern ab 21 Jahren sogar 30 Equipen. Titelverteidiger ist für beides der Reit- und Fahrverein Zarpen. Die Geländeritte müssen ausgelagert werden. Sie finden am Freitag in Elmenhorst auf dem Areal der Familien Lux und Spiering (Mönkenbrook 12) statt.

Los geht das 71. Landesturnier am Donnerstag um 13 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse M** der Youngster-Tour. Die Dressurreiter beginnen auf dem Pagelplatz am Freitag um 8.45 Uhr mit einer S*-Prüfung. Die erste Wertung der Damen-Landesmeisterschaft im Springen startet am Freitag um 9 Uhr. Das erste Springen für die große Tour folgt im Anschluss ab 11 Uhr. Das Finale im Springen, der Große Preis von Schleswig-Holstein auf S***-Niveau, wird am Sonntag ab 15.30 Uhr geritten. Spannend wird es auch schon am Sonnabend: Ab 19.15 Uhr wird unter Flutlicht das Mannschaftsspringen der Reiterbünde auf L-Niveau bestritten, bevor es zur großen Turnierparty geht.tgo