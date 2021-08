Friedrichskoog

Die Mütter sind das "Herz der Dinge" in der Pferdezucht. Drei wunderbare Stuten zieren das insgesamt 25 Fohlen und Pferde umfassende Lot der 3. Björn Nagel Online-Auktion: Cinderella, Escada und Chanel. Alle drei von bester Abstammung und eine wertvolle Bereicherung für jede Zucht.

Voilá - die elf Jahre Hannoveraner Stute Chanel (Lot 18) von Chacco-Blue ist eine Halbschwester des Olympiasiegers Springen, Explosion W (Ben Maher). Die Tochter des Mecklenburgers Chacco-Blue - Nummer eins der Vererber-Weltrangliste Springen - entspringt einem hervorragenden Hannoveraner Stutenstamm (Schridde 747). Ihre Mutter ist die Staatsprämienstute Athene von Acord II. Die sympathische, braune Stute führt aktuell ein Fohlen bei Fuß und bringt alles mit, was Züchter sich wünschen können: Vermögen, Typ, gute Grundgangarten und Fruchtbarkeit.

Die 13-jährige Escada (Lot 17) von Ehrenstolz aus der Florestine von Florestan kann bereits erfolgreiche Nachzucht in der Dressur und im Springen vorweisen und war selbst im Sport als Springpferd siegreich und platziert. Die smarte Westfälin ist tragend vom noch jungen Vererber D`Aganix, einem Sohn des Zangersheider Hengstes Dominator Z.

Elf Jahre jung ist die Holsteiner Stute Cinderella (Lot 16) von Ibisco xx aus der Novell I von Corrado I. Typ und Modellierung dieser eleganten Halbblut-Stute begeisterten Besitzer Björn Nagel auf Anhieb. Hinzu kommt der exzellente Mutterstamm, der Holsteiner Stamm 260, aus dem bereits international erfolgreiche Sportpferde hervor gegangen sind. Cinderella ist tragend von Rolf-Göran Bengtssons Holsteiner Hengst Clarimo.

Ab dem 11. August kann geboten werden für 15 erstklassige Fohlen des Jahrgangs 2021, für drei noble Zuchtstuten und sechs hochveranlagte junge Reitpferde und den Deckhengst For Success, der zum Lot der 3. Björn Nagel Online-Auktion zählt. Am 15. August ab 19.30 Uhr MEZ beginnt der Countdown der Online-Auktion.

