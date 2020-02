Braunschweig

Für die internationalen Springsportler und Springsport-Fans hat der CLASSICO vom 5. bis 8. März in diesem Jahr noch mehr zu bieten als 2019. Die Zahl der Weltranglistenspringen hat sich von drei auf vier erhöht und bei der Dotierung wurden rund 80.000 Euro aufgeschlagen: von 150.000 auf 230.000 Euro für insgesamt acht internationale Prüfungen. Die beiden Highlights für die internationalen Springreiter sind das Veolia Championat am Samstag und der Große Preis von Volkswagen am Sonntag.

Für andere ist der Große Preis sicher auch spannend, aber ihr Herz schlägt bereits eineinhalb Stunden zuvor schneller, am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr. Für Großmütter, Tanten, Väter und natürlich die Jüngsten selbst ist der große Moment die LC Führzügel Kids Trophy, eine Prüfung der FIBAV Immobilien GmbH für Kinder zwischen vier und neun Jahren. Die Kids Trophy hat zum zweiten Mal einen Platz im CLASSICO-Programm. Warum? „Wir wollen den Kindern einen unvergesslichen Moment schenken“, erklärt Turnierchef Axel Milkau und freut sich jetzt schon auf viele strahlende Augen.

Das Highlight für Nachwuchs-Stilisten wird direkt vor der Kids Trophy entschieden: das HGW-Bundesnachwuchschampionat ausgetragen in einem Stilspringen der Klasse M mit Pferdewechsel und unterstützt von der Horst-Gebers-Stiftung. Seit 19 Jahren feiert diese bundesweit größte Talentsuche ihr Finale in Braunschweig. „Dieses Championat war eine super Idee von Hans Günter Winkler“, betont der internationale Springrichter Joachim Geilfuß, „und durch seine Verbindung hat es seinen perfekten Finalplatz in Braunschweig gefunden.“

24 Stunden vorher, am Samstag gegen 13.00 Uhr, beginnt bereits die Entscheidung für Deutschlands beste U25-Reiter im Springpokal der Stiftung deutscher Spitzenpferdesport, der Preis der Familie Müter. Nach drei Jahren Pause kommt der Springpokal wieder zurück in die Volkswagen Halle. Insgesamt stehen vier Etappen dieser Serie in diesem Jahr auf dem Programm, Braunschweig ist Etappe Nummer eins. Neu ist in diesem Jahr: Die ersten Finalisten werden schon in Braunschweig feststehen. Die jeweils fünf punktbesten Reiter pro Etappe qualifizieren sich direkt für das Finale. Neu ist außerdem: Erstmals wird der Gesamtsieger in Aachen einen imposanten, von der Familie Müter gestifteten Pokal erhalten, der schon bei der ersten Etappe in Braunschweig präsentiert wird. Ein Sieger-Pokal – passend zum Namen und zur Bedeutung der Serie!

Freitag und Samstag sind wiederum die aufregendsten Tage für die Landesverbände. Am Freitag wird im Deutschen Hallenchampionat der Landesmeister, im Preis des Handwerks & Mittelstands, der beste Meister im Bundesvergleich gekürt. Am Samstag steht mit der Deutschen Meisterschaft der Landesverbände, der Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, der ‘kleine Nationenpreis’ auf dem Programm. Definitiv die Prüfung, bei der die meisten Reiterherzen am höchsten hüpfen dürften – wenn sie am Rand stehen und die Daumen für ihre Teamkameraden drücken.

Insgesamt stehen in den CLASSICO-Tagen 19 Prüfungen und die LC Kids Trophy an, es wird um rund 280.000 Euro Preisgeld geritten und von den 6.500 Sitzplätzen in der Volkswagen Halle sind schon jetzt – das erklärt der Vorverkauf – sehr viele besetzt.

Kein Tag ohne Highlight – beim Braunschweig CLASSICO 2020!

Tickets für den CLASSICO vom 5. bis 8. März in der Volkswagen Halle gibt es – deutschlandweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über AD Ticket https://loewen-classics-ticketshop.reservix.de/events.

Zudem sind Tickets in den Konzertkassen Schild 1a und Schloss-Arkaden ( EG) in Braunschweig und in den Service-Centern der Braunschweiger Zeitung sowie an der Tageskasse am Veranstaltungswochenende erhältlich.

Der Braunschweig CLASSICO-Termin 2020: 05.-08. März 2020!