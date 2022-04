Ehlersdorf

Insgesamt 14 Springprüfungen, Reitsportler aus ganz Norddeutschland, junge und routinierte Pferde – all das ist auch der Startpunkt in die grüne Saison. Amateure sind beim CSE-Turnier in Ehlersorf ebenso willkommen wie Profis, und alle finden gute Rahmenbedingungen vor, denn Platz, Bodenqualität und Abreitemöglichkeiten sind so wie Hausherr Jörg Naeve selbst sie gern bei einer Veranstaltung vorfindet. Das Meldeergebnis übertraf alle Erwartungen.

Veranstaltungskonzept wurde optimiert

Nach der Erstauflage der Turnierreihe, die der Klub zur Förderung des Springsports Ehlersdorf unter der Regie von Naeve aufgelegt hat, wurde inzwischen auch weiter ausgebaut für die Turnierorganisation. Richter, Meldestelle, Parcourschefs sind nun ganz zentral untergebracht. Besucher und Besucherinnen haben weiterhin gute Aussichten direkt am Rande des Platzes, die Gastronomie fand bereits im vergangenen Jahr großflächig Platz auf einer angeschlossenen Rasenfläche. Einladend und freundlich – mit diesen Qualitäten glänzt die Anlage und jedes einzelne CSE Turnier. Der Eintritt ist übrigens wie in den Vorjahren frei.

Prominente Reiter starten in Ehlersdorf

Für die Pferdesportfans, für Züchter und Ausflügler birgt das CSE Turnier die Gelegenheit, einen Überblick zu bekommen. Allein drei Springpferdeprüfungen und eine Youngster-Tour sorgen dafür, dass die künftige Generation Sportpferde in großer Zahl in Ehlersdorf antritt. Die Fundis Tour umfasst fünf Prüfungen für Amateure und Profis, die von Kl. A bis zur Kl. S reicht, und auf die „dicke Piste“ geht es in der Großen Tour, deren Höhepunkt das mit 4000 Euro dotierte Springen Kl. S mit Stechen** ist. Zwei echte Sportpromis haben ihr Kommen angekündigt: Carsten-Otto Nagel reist aus der Nähe von Bremen an, Rolf-Göran Bengtsson aus Oelixdorf – mit beiden Reiternamen sind WM- und EM-Medaillen verbunden, mit dem Schweden Bengtsson sogar olympisches Edelmetall.

Am Sonntag, 24. April, findet der erste von vier Großen Preisen statt, und in jeder dieser Prüfungen erwartet den Sieger, respektive die Siegerin, ein nagelneuer Equipe-Sattel. Zum „Finale” im Juli wurde der Große Preis auf Drei-Sterne-Niveau angehoben und da geht es dann um 15 000 Euro Preisgeld.