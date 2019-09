Neumünster

Für die Meisten ist es der 1. Start in den Holstenhallen Neumünster mit zusätzlichem Herzklopfen – und das dann gleich auf internationalen Parkett.

In der ausgeschriebenen Youngster-Tour für 6- und 7-jährige Pferde, die zunächst in einer Wertung starten und sich anschliesend jahrgangsmäßig aufteilen und für jede Altersklasse in einem qualifikationsfreiem Finale endet.

„Jeder Reiter kann für dieses Turnier mehrere Pferde in verschiedenen Touren starten, so dass genügend Startmöglichkeiten vorhanden sind. Das ist genau unser Konzept, ein Turnier für Reiter von Reitern gemacht. In Zeiten mit gewaltigen Gewinngeldern z. B. in der Global Tour, muss jedes Pferd ja irgendwann den ersten Schritt in diese Richtung machen können. Das ist unsere Philosophie, den ersten Schritt möglich zu machen ,“ so das Veranstalterteam.

„Möglichst beste Bedingungen für Reiter und Pferde zu schaffen, das ist unser erklärtes Ziel, gerade auch für den Nachwuchs !“

So gewann im letzten Jahr das Youngster-Finale für die Sechsjährigen Philipp Schulze im Sattel des Holsteiner Newton Pepping von Nekton/Acobat aus der Zucht von Bettina Oben Feindt und bei den siebenjährigen Pferden stand Hannover ganz vorne mit der von dem Reiter und Züchter in Personalunion, Thomas Brandt, selbst vorgestellten Quintana, einer Tochter des Quality aus einer Mutter von Adeptus.

Den ersten Schritt machen, dass gilt auch für die Reiter, denen hier eine große Nachwuchsbühne zur Verfügung gestellt wird. Neben dem bewährten Aufteilen in kleine, mittlere und große Tour gibt es in diesem Jahr erstmals die so genannte Novize Tour. Hier reiten Teilnehmer bis zu einer Parcours Höhe von 1,10 m und machen auf diesem Weg ihre ersten Schritte im internationalen Sport.

Die Nachfrage nach diesem Wettbewerb ist erfreulich groß und das Veranstalter-Team freut sich auf fünf tolle Tage Springsport in dem renovierten, historischem Oval der Holstenhalle Neumünster.

Die Messe wurde wiederum vergrößert und die legendären Partys am Freitag und Samstag erwarten das interessierte Fach- und Partypublikum.

Alle Infos unter www.shs-holstein-International.de!