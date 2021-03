Wiesbaden

Ab dem 2. April wird aufgesattelt: Mit ClipMyHorse.TV startet ein weiterer Sender in bester HD-Qualität im trendSports-Paket mit einem vielfältigen Programm rund um die Welt des Pferdesports. Betrieben wird der neue Sender gemeinsam von der ClipMyHorse.TV Operations GmbH und der Sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH.

ClipMyHorse.TV ist der erste deutsche TV-Sender für Pferdesport

Das über Satellit empfangbare trendSports-Paket wird um Deutschlands ersten TV-Sender für Pferdesport erweitert. Ab dem 2. April wird ClipMyHorse.TV im trendSports-Paket auf den beiden Pay-TV-Plattformen Sky und HD+ zu sehen sein und die Zuschauer*innen mit unterhaltsamen, spannenden und lehrreichen Inhalten rund um den Reitsport versorgen. Betrieben wird der Reitsender gemeinsam von der ClipMyHorse.TV Operations GmbH aus Wiesbaden und der Sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH aus Hamburg.

Gisbert Wundram, Geschäftsführer der Sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH: “Der Sendestart von ClipMyHorseTV ist ein weiterer wichtiger Schritt, unser Angebot zu erweitern und neben SPORTDIGITAL FUSSBALL und EDGEsport nun einen dritten Sender mit einer großen Fanbasis und höchst attraktiven Zielgruppen vermarkten zu können. Wir freuen uns riesig über die gemeinsame Kooperation mit den Kollegen*innen von ClipMyHorse.TV.

Klaus C. Plönzke, Gründer und Hauptgesellschafter der ClipMyHorse.TV Operations GmbH. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Sportdigital einen erfahrenen und kompetenten Partner für die technische Abwicklung sowie den Vertrieb und die Vermarktung unserer hochwertigen Inhalte von ClipMyHorse.TV als lineares 24/7 TV-Angebot in HD-Qualität gefunden haben.”

Die besten Pferdesportler*innen live

Der neue Sender bildet alle Themen rund um den Pferdesport ab, wie z.B. Dressur- und Springreiten, die Pferdezucht oder das tägliche Training. ClipMyHorse.TV bietet allen Reitsportbegeisterten aufregende Live-Events mit den spannendsten Prüfungen internationaler Dressur- und Springreitturnieren. Zusätzlich sind in der Zukunft auch weitere neue Formate und Übertragungen geplant.

Alles rund um den Pferdesport

Neben den spannenden Live-Events liefert ClipMyHorse.TV unterhaltsame Stories und Insights aus der Pferdesportwelt in diversen Dokumentationen und Magazinen. Pferdesportfans können z.B. die Hengste von Familie Schürner auf dem Gestüt Gut Neuenhof in einer besonders persönlichen und heimischen Atmosphäre erleben oder in der dreiteiligen Doku “Bonhomme LIFE” den vielfältigen Stallalltag von Chefbereiterin Lena Waldmann und dem gesamten Team des Gestüts Bonhomme kennenlernen. Darüber hinaus gibt es viele hilfreiche Trainingstipps und Lehrinhalte und unterhaltsame Talks außerhalb des Turniergeschehens.

ClipMyHorse.TV kann im trendSports-Paket bei Sky und HD+ abonniert werden

Abonniert werden kann ClipMyHorse.TV von allen Sky-Satellitenhaushalten (sky.de) und Abonnenten von HD+ (hd-plus.de). Es ist Bestandteil des trendSports-Pakets, das bis zu fünf weitere Pay-TV-Sender für Fans beinhaltet, die ihre Sportarten auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer hautnah erleben möchten. Neben ClipMyHorse.TV sind dies WAIDWERK, EDGEsport, SPORT1+, SPORTDIGITAL FUSSBALL und bei Sky auch eSPORTS1.

Sky-Satellitenkunden sehen Trendsport 3 Monate gratis

Die über zwei Millionen Satellitenkunden von Sky können sich ab dem 2. April über ein besonderes Angebot freuen und sich ein eigenes Bild von ClipMyHorse.TV und den anderen fünf Sportsendern im trendSports-Paket machen. Für sie schaltet Sky das Paket für einen Zeitraum von 3 Monaten frei.

So ist ClipMyHorse.TV zu empfangen

ClipMyHorse.TV ist via SAT auf Astra 1N 19,2° Ost in HD empfangbar [Transponder 30, 11656Mhz, DVB-S2, 8PSK, vertikal, 22,0MSymb/s, FEC 2/3, ONID: 1 (0x0001), TSID: 1030 (0x0406)]

Vermarktung und Vertrieb

Vertrieben wird der neue Sender im trendSports-Paket über die TA2 Europe GmbH (www.trendSports.eu) und Stand-Alone über die Sportdigital TV Sende-Produktions GmbH, die u.a. auch für die Werbezeiten-Vermarktung des Senders verantwortlich zeichnet.

Mit ClipMyHorse.TV stößt ein weiterer linearer TV Sender in den Vertriebs- und Vermarktungspool von Sportdigital und erweitert die etablierte Zielgruppe neben Fußball, Fun- und Outdoor-Sport um das höchst attraktive Segment des Pferdesports. Allein in Deutschland interessieren sich über 11,2 Mio. Menschen (14J+) für Pferdesport und Pferde.

Den Trailer über ClipMyHorse.TV sehen Sie hier.