Hamburg

1920 bis 2020 – was für ereignisreiche Jahre, was für ein magischer Moment, wenn das von IDEE KAFFEE präsentierte Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek seinen 100. Geburtstag feiert. In 100 Tagen ist es soweit: am 20. Mai 2020 wird „The Great Derby Night“ zelebriert.

Das wird ein Fest im Stil der 1920er Jahre, die vor allem für Genuss und Lebensfreude stehen – in Klein Flottbek gehören natürlich auch die Pferde dazu. Mit einer exklusiv für diesen außergewöhnlichen Anlass zusammengestellten Gala-Show auf dem Derby-Platz und einer exquisiten Party im VIP-Bereich wird der 100. Geburtstag zum historischen Fest im Derby-Park. Aber auch auf den überdachten Tribünen wird das Spektakel für jedermann erlebbar.



Wer übrigens die nächsten 100 Tage jeden Tag ein Stück der faszinierenden Geschichte des Turnierklassikers erleben möchte, sollte unbedingt dem Instagram-Auftritt vom Deutschen Spring- und Dressur-Derby folgen, denn hier werden ab heute Anekdoten und Meilensteine dieser einzigartigen Geschichte gepostet.



Und dann bietet das Derby vom 20. bis 24. Mai aber natürlich das, wofür es geliebt wird und zu was es sich über die letzten 100 Jahre entwickelt hat. So wird der 91. Sieger im Deutschen Spring-Derby präsentiert von IDEE KAFFEE gefeiert. Im Viereck wird das 62. Almased Deutsche Dressur-Derby zelebriert. Außerdem macht die prestigeträchtige Springsportserie Longines Global Champions Tour und Global Champions League wieder in der Hansestadt Station.



Informationen über den Turnierklassiker in Hamburg Klein Flottbek gibt es im Internet: www.hamburgderby.de. Das Kartentelefon ist unter Telefon 01805 – 119 115 erreichbar. (Montag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr).