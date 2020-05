Hamburg

Durch die Ausstellung flanieren, im J.J. Darboven-Kaffeegarten pausieren, ein bisschen klönschnacken und shoppen, das gehört zum echten Derby-Feeling einfach dazu. Und wirklich jeder Derby-Fan hat etwas im Schrank hängen, das er sich irgendwann mal während der Turniertage in Klein Flottbek gekauft hat oder den einen Stand, auf den er sich jedes Jahr ganz besonders freut.

Trotzdem das Deutsche Spring- und Dressur-Derby, präsentiert von IDEE KAFFEE, aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres verschoben wurde, bietet die virtuelle Derby-Ausstellung allen Derby-Fans eine willkommene Abwechslung und ein bisschen Derby-Flair „to go“.



Ab sofort ist die Ausstellung ausstellung.hamburgderby.de online. Es präsentieren sich die unterschiedlichsten Geschäfte, so bunt und schön und abwechslungsreich, wie Derby-Besucher es eben gewohnt sind. Vom Hufkratzer bis zum Pferdetransporter von Theurer Trucks und Böckmann Fahrzeugwerke gibt es alles an Equipment rund ums Pferd, zum Beispiel aus dem Hause Reitsport Fundis und Von Rönne Reitsport. Und auch Futtermittelhersteller Eggersmann ist dabei. Kleidung und Accessoires für den Stall aber auch für den Alltag finden sich zum Beispiel bei SPOOKS – hier gibt es übrigens auch die offizielle Derby-Kollektion: zum Jubiläum eine ganz besondere. Sensationelle Sättel gibt es bei unseren zahlreichen Partnern wie Selleria Equipe, CWD, Devoucoux und Prestige. Ein echter Traditionsstand ist der von Rathje, an dem man allerlei verschiedene Hüte und Caps für Sie und Ihn findet. Wer in der heutigen Zeit auf eine Top-Anlage zuhause angewiesen ist, kann einen Termin mit den Vertretern von Viebrockreithallen machen und sich erstklassige Bedingungen im heimischen Stall schaffen.

Insgesamt 54 Aussteller sind bei der virtuellen Derby-Ausstellung dabei und freuen sich darauf, digital in Kontakt mit den Kunden zu treten.



Hier geht es zur virtuellen Derby-Ausstellung.



Informationen über den Turnierklassiker in Hamburg Klein Flottbek im Internet: www.hamburgderby.de.