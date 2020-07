Hamburg

Die traditionsreiche Veranstaltung, die in diesem Jahr eigentlich ihren 100. Geburtstag hätte feiern sollen, wurde aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus zunächst in den Spätsommer und Herbst 2020, nun aber endgültig auf 2021 verschoben. Darauf haben sich die Freie und Hansestadt Hamburg und der Veranstalter En Garde nach intensiven Gesprächen verständigt. Als neues Datum wurde 12. bis 16. Mai 2021 festgelegt.

Turnierchef Volker Wulff erklärte: „Diese Entscheidung schmerzt – ohne Frage. Wir wollten 2020 den 100. Geburtstag dieses Turnierklassikers feiern. Die Reiter, die Zuschauer, die Sponsoren und Partner und auch die Mitarbeiter haben sich riesig auf die Veranstaltung gefreut, die schon mit Feuereifer vorbereitet war. Aber wir sind froh und dankbar, im Schulterschluss mit der Stadt Hamburg und den Veranstaltern der anderen Sport-Großveranstaltungen jetzt im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung eine Entscheidung getroffen zu haben. Das schafft allseits Planungssicherheit und die ist sehr wichtig für uns. Jetzt ist ganz klar: Der Fokus wird voll und ganz auf das Deutsche Spring- und Dressur-Derby 2021 gelegt und das Jubiläum wird nachgefeiert – das lassen wir uns nicht nehmen.“

Neben dem Derby können auch zwei weitere Sport-Großveranstaltungen in der Hansestadt 2020 nicht wie geplant stattfinden: der Marathon Hamburg sowie der Ironman Germany.

Sportsenator Andy Grote sagte zur Verschiebung der drei Events: „Diese Entscheidung ist für uns alle schmerzhaft, aber leider unumgänglich. Mich beeindruckt, mit welch großer Energie die Veranstalter jeweils modifizierte Konzepte erarbeitet haben, um die Hamburger Sportgroßevents unter strenger Berücksichtigung des Infektionsschutzes doch noch realisieren zu können. Im Ergebnis mussten wir aber feststellen, dass der rechtliche Rahmen für die Durchführung von größeren Veranstaltungen noch mindestens bis zum 31. Oktober sehr stark eingeschränkt bleiben wird. Die in jedem Fall geltenden Hygieneregelungen und die notwendige Kontaktnachverfolgung wären bei Veranstaltungen mit vielen tausend Zuschauern nicht sicherzustellen gewesen, so dass uns keine andere Wahl blieb. Umso mehr setzen wir gemeinsam mit den Veranstaltern jetzt alles daran, dass die großen Hamburger Sportformate nächstes Jahr wieder wie gewohnt in der Active City stattfinden können.“

Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek wird vom 12. bis 16. Mai 2021 – also wie gewohnt in der Woche von Christi Himmelfahrt – stattfinden. Tickets für das Derby 2020 behalten ihre Gültigkeit für das kommende Jahr und müssen nicht umgetauscht werden. Dies teilte der Veranstalter En Garde mit.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.hamburgderby.de (fn-press).