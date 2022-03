Elmshorn

Da Corona-bedingt der beliebte Finaltag im November für alle 8er-Teammitglieder, deren Trainer, Freunde und Familien zwei Mal in Folge abgesagt werden musste, wollten die Veranstalter den Sportlern nun unbedingt eine andere Form der Zusammenkunft bieten. „In Zeiten einer Pandemie muss man neue Wege gehen“, erklärt der Geschäftsführer des RathmannVerlags, Philip Rathmann, zu dem neu gestalteten 8er-Team-Abschluss. „Aber wir denken, mit diesem Event auch eine schöne Veranstaltung für die 8er-Teammitglieder geschaffen zu haben. Und das Beste: An beiden Tagen sind in Elmshorn Zuschauer zugelassen, es gibt keine Begrenzungen und der Eintritt ist frei.“

Großes Prüfungsangebot an beiden Tagen

16 Prüfungen sind vorgesehen: Der Sonnabend startet um 8 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse L in der Fritz-Thiedemann-Halle. Auf dem Herbert Blöcker-Platz geht es um 10 Uhr mit einer 95er Hunterklasse los. An beiden Tagen sind die sportlichen Angebote groß: Dressurprüfungen der Klassen E, A, L und M, Stilspringprüfungen der Klassen E, A und M* und Springprüfungen der Klassen L und M. Den Siegern und Platzierten winken schön gestaltete Schleifen, Decken und wertvolle Ehrenpreise.

Guter Sport ist garantiert

Außerdem wird das Streaming-Portal rimondo vor Ort sein und alle Ritte aufzeichnen. „Bei 8er-Teammitgliedern ist guter Sport im Viereck und Parcours ja praktisch garantiert. Aber nicht nur deshalb freuen wir uns auf diese Turnierpremiere. Denn nach zwei Jahren der Einschränkungen wird man bestimmt viele bekannte Gesichter wiedersehen und das ist doch ein gutes Gefühl“, so Philip Rathmann. „Wir danken dem Holsteiner Verband, dass er uns dafür seine Anlage zur Verfügung stellt.“