Schenefeld

Es geht auf der Anlage des Elbdörfer und Schenefelder RV um Dressurlektionen wie Galoppwechsel, Schlangenlinien, Traversalen, Piaffen oder Pirouetten. Von der Bundeschampionats-Qualifikation bis zum Grand Prix Special am Sonntag reicht das Programm des Dressurturniers. Der Eintritt ist frei.

Champions und Landesmeister dabei

Ein Angebot, das gern genutzt wird und auch bei www.clipmyhorse.tv im Livestream zu sehen sein wird. Freuen dürfen sich Pferdesportfans nicht nur auf sehr gute junge Pferde, sondern auch auf gereifte Paare. So kommt der Norddeutsche Berufsreiterchampion Dressur, Ants Bredemeier aus Trittau zurück nach Schenefeld, wo dem Profi der Championatserfolg mit Barrymore souverän gelang. Kollegin Alexandra Bimschas ist ebenfalls dabei und genauso der Landesmeister Dressur von Schleswig-Holstein und Hamburg, Felix Kneese aus Appen.

Friederike Tebbel zu Besuch

Zurück in den Norden kehrt auch Friederike Tebbel, die kürzlich zumindest für eine Übergangszeit mit ihrem Ehemann in den Turnierstall Tops in die Niederlande zog. Mit Juliane Brunkhorst (Ganderkesee) hat sich zudem eine der besten deutschen Ausbilderinnen wieder einmal in Schenefeld angesagt, ebenso wie Nadine Husenbeth (Sottrum), die zwei jüngere Dressurpferde auf die Grand Prix-Karriere vorbereitet.