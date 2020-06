Nürnberg

Das Bundesland Niedersachsen ist somit als Gastgeber der ersten Ausscheidung geblieben, die coronabedingten Verschiebungen und Ausfälle im Turnierkalender haben das Tableau jedoch deutlich durcheinandergewirbelt.

Die Anzahl der Qualifikationen im NÜRNBERGER BURG-POKAL ist bei zwölf geblieben, auch das Finale in der Frankfurter Festhalle steht nach wie vor in den Planungen der NÜRNBERGER Versicherung. Aufgrund zahlreicher Ausfälle sind in den vergangenen Wochen sechs Turniere komplett neu auf die Liste gekommen. Sie kompensieren die bisherigen Absagen, so dass am Konzept der Serie festgehalten werden kann.

Durch den späten Start in die Qualifikationen wird es erstmalig drei Wettbewerbe in der Halle geben. Mit diesem Schritt bleibt der bewährte Modus erhalten, dass sich ausschließlich der Sieger einer Ausscheidung für das Finale qualifiziert. Zudem ist dadurch der Spielraum gewachsen, auf mögliche weitere Streichungen von Veranstaltungen reagieren zu können.

Die Verantwortlichen der NÜRNBERGER Versicherung sind mit allen Veranstaltern im stetigen Austausch, um die Durchführung der 29. Auflage des BURG-POKALs auf hohem Niveau sicherzustellen. Auch wenn der Start Mitte Juni feststeht, so bleibt das Bewusstsein, gegebenenfalls kurzfristig auf Änderungen reagieren zu müssen, wenn sich die Vorgaben für Veranstaltungen ändern sollten.

Qualifikationen 2020

Essen-Herbergen (Oldb.) / Gestüt Sprehe 10.06. – 14.06.2020

Kronberg / Schafhof Dressurfestival 26.06. – 28.06.2020

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage 08.07. – 12.07.2020

Darmstadt-Kranichstein 23.07. – 26.07.2020

Verden / Verden International 04.08. – 09.08.2020

Donaueschingen / CHI Donaueschingen 13.08. – 16.08.2020

Dorsten / Gut Hohenkamp 11.09. – 13.09.2020

Balve / Longines OPTIMUM mit DM 17.09. – 20.09.2020

Ludwigsburg 24.09. – 27.09.2020

Schenefeld 01.10. – 04.10.2020 (Halle)

Chieming / Dressurtage Gut Ising 16.10. – 18.10.2020 (Halle)

Ankum 30.10. – 01.11.2020 (Halle)

Das Finale

Frankfurt / Internationales Festhallen Reitturnier 17.12. – 20.12.2020

