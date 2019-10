Bredenbek

Krämer Pferdesport eröffnet demnächst schon seinen 39. MEGA STORE – diesmal im Gewerbepark Bredenbek-Bovenau-Felde, an der A 210, Ausfahrt Bredenbek. Hier entstehen weitere ca. 15 Arbeitsplätze des Familienbetriebes mit Sitz in Hockenheim/Baden. Bredenbek ist der dritte MEGA STORE des europäschen Marktführers für Pferdesportartikel in Schleswig-Holstein und ein wichtiger Schritt, um die Lücke im Norden zu schließen. Guter Anlass, einmal die wirtschaftliche Bedeutung des Pferdesports in Deutschland und speziell in Schleswig-Holstein zu betrachten.

Deutschlands Pferdebesitzer, Züchter und Reiter lassen sich ihre Tiere einiges kosten. Etwa 2,6 Milliarden Euro investieren sie lt. einer Studie jährlich für die Pferdehaltung. Sogar auf 5 Milliarden Euro jährlich wird der Gesamtumsatz rund ums Pferd geschätzt, wenn man Tierarztrechnungen und die Ausstattung für Reiter und Pferde hinzurechnet.

Das Geschäft mit den Pferden blüht gerade in Deutschland. Mit knapp 687.000 Mitgliedern, die in ca. 7.500 Vereinen organisiert sind, ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung ( FN) der größte Pferdesportverband weltweit.

Mittlerweile werden kaum noch Pferde in der Landwirtschaft genutzt, wie dies nach dem Krieg noch der Fall war, aber als Reit- und Sporttiere sind sie umso beliebter und damit wichtig für die Freizeitindustrie. Lt. Marktforschungsinstitut Ipsos sichern 3 bis 4 Pferde einen Arbeitsplatz in Deutschland. Hierzulande verdienen mehr als 300.000 Menschen ihr Einkommen direkt oder indirekt mit Pferden – vom Reitlehrer über den Schmied und den Pferdefachtierarzt bis hin zum FN-geprüften Fachverkäufer bei Krämer Pferdesport.

Die Zahlen sind sehr eindrucksvoll, wenn man bedenkt, dass es bundesweit ca. 135.000 turniersportregistrierte Pferde gibt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung geht sogar von einem Gesamtbestand von ca. 1,4 Mio. Pferden und Ponies in Deutschland aus. Weltweit soll es über 60 Mio. Pferde geben.

Mit über 42.500 Mitgliedern in Reitervereinen (Anteil 6,2 % in Deutschland) liegt Schleswig-Holstein (inkl. Hamburg) bundesweit auf einem vorderen Platz. Aber nur etwa die Hälfte der deutschen Pferdeleute sind in Vereinen organisiert und es gibt viele Pferdehalter, die ihr Hobby auf eigene Faust betreiben. Schleswig-Holstein ist auf einem Spitzenrang, auch wenn man die Anzahl der Reiter in Relation zur Einwohnerzahl setzt. Mit 18 Reitern pro 1.000 Einwohner belegt Schleswig-Holstein einschl. Hamburg auch hier einen der vorderen Plätze im Bundesvergleich.

Lt. einer Allensbach-Analyse aus Juli 2019 reiten ca. 1,34 Mio. Menschen (1,6 % der Bevölkerung) in Deutschland intensiv und 4,09 Mio. bezeichnen sich selbst als Reiter – etwa 4,9 % der Bevölkerung. Besonders beim weiblichen Geschlecht erfreut sich das Hobby hoch zu Ross enormer Beliebtheit. Rund 79 % der Mitglieder der deutschen Reitvereine sind Mädchen und Frauen, in Schleswig-Holstein und Hamburg beträgt der Anteil sogar 83 %.

Die große Liebe zu den Pferden ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden: Lt. FN beschäftigen sich bundesweit über 10.000 Firmen mit dem Pferd als Hauptgeschäftsfeld. Aber auch die Futtermittelbranche profitiert von Pferden und Ponies. Sie vertilgen etwa 1,6 Mio. Tonnen Futtergetreide und 1,8 Mio. Tonnen Heu jährlich.

Deutsche Reiter haben bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften immer eine bedeutende Rolle gespielt und auch hieran ist Krämer beteiligt. Der Star der Militaryszene, der 37-jährige Michael Jung, wurde von Krämer von Jugend an und bis heute gefördert und seine Erfolgsserie mit drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sowie einer Vielzahl von Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften ist unvergleichlich. Er war gleichzeitig Olympiasieger, Welt- und Europameister – eine Situation, die vor ihm kein anderer Reiter erleben durfte.

Auch die Medien haben die Pferde längst für sich entdeckt. Zurzeit gibt es auf dem deutschsprachigen Markt allein etwa 60 Fachzeitschriften und Magazine rund um Pferd und Pony. Viele Tageszeitungen bringen von Zeit zu Zeit eine Beilage, die sich nur mit dem Pferd befasst. Der Pferdesport und die Pferdehaltung sind längst ein bedeutender Zukunftsfaktor für die Wirtschaft.

Krämer Pferdesport wurde 1967 von Richard Krämer gegründet und 1973 von der Familie Schmeckenbecher übernommen. In Reiterkreisen ist Krämer als Pferdesport-Versandhaus seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Jahr 2003 gründete man sogenannte Reitsport MEGA STORES in Deutschland, Österreich und Frankreich. In Schleswig-Holstein gibt es solche Einkaufs-Eldorados bereits in Henstedt-Ulzburg, nördlich Hamburg, und in Reinfeld bei Lübeck. Bei den Eidgenossen arbeitet Krämer unter der Traditionsbezeichnung Felix Bühler und auch in Frankreich wurde im September 2019 der zweite MEGA STORE in der Nähe von Paris eröffnet. Krämer hat über 900 Beschäftigte und man legt Wert auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit geschulten Fachkräften. Die Bauarbeiten am neuen Standort Bredenbek wurden planmäßig im Herbst abgeschlossen.

Die Eröffnung findet vom 7. bis 9. November statt.

Weitere Informationen bei: www.kraemer.de

Krämer Pferdesport • 4. Industriestr. 1 + 2 • 68764 Hockenheim-Talhaus • Tel.: 06205 – 9494-12