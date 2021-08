Warendorf

Die Fahrer, die für Deutschland bei den Europameisterschaften der Vierspänner, Weltmeisterschaften der Zweispänner und Weltmeisterschaften der Ponyfahrer an den Start gehen werden, sind jetzt benannt. Im Fahrsport stehen noch einige Saisonhöhepunkte bevor. Vom 2. bis 5. September treffen sich die Vierspännerfahrer zu ihren Europameisterschaften in Budapest in Ungarn. Die Zweispännerfahrer ermitteln vom 8. bis 12. September ihre neuen Weltmeister in Kronenberg in den Niederlanden und die Ponyfahrer vom 16. bis 19. September in Le Pin au Haras in Frankreich.

Der Ausschuss Fahren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat jetzt in Absprache mit Bundestrainer Karl-Heinz Geiger (Rechtmehring) die Teilnehmer für die Championate nominiert.

EM Vierspänner in Ungarn

Zur Europameisterschaft nach Budapest vom 2. bis 5. September fahren insgesamt acht Vierspänner. Wenn alle Pferde fit bleiben, werden Mareike Harm (Negernbötel), Michael Brauchle (Aalen) und Georg von Stein (Modautal) das deutsche Team bilden. Als Einzelfahrer gehen außerdem Anna und Christoph Sandmann (Lähden), Rene Poensgen (Eschweiler), Dirk Gerkens (Paderborn) und Markus Stottmeister (Bösdorf) an den Start. Titelverteidiger bei der EM ist das deutsche Team. 2019 haben Anna Sandmann, Georg von Stein und Michael Brauchle bei den Europameisterschaften in Donaueschingen vor heimischem Publikum Gold mit der Mannschaft gewonnen. Amtierender Einzel-Europameister ist der Niederländer Bram Chardon.

WM Zweispänner in den Niederlanden

Ein großes deutsches Team wird auch vom 8. bis 12. September zur WM nach Kronenberg in die Niederlande reisen. Neun Fahrer hat der Ausschuss Fahren für die WM benannt. Drei Fahrer starten für das Team, alle anderen als Einzelfahrer. „Wir haben auch das Team schon benannt, allerdings vorbehaltlich, dass alle Pferde bis dahin fit bleiben“, erklärt Fritz Otto-Erley, Koordinator für den Fahrsport bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Für die Mannschaft sollen Anna Sandmann (Lähden), Sandro Koalick (Drebkau) und Marco Freund (Dreieich) fahren. Als Einzelfahrer bei der WM dabei sind Max Berlage (Schüttorf), Arndt Lörcher (Wolfenbüttel), Torsten Koalick (Drebkau), Dennis Schneiders (Petershagen), Carola Slater-Diener (Stadtroda) und Sebastian Warneck (Rangsdorf).

Amtierender Weltmeister bei den Zweispännern ist Martin Hölle aus Ungarn. Sandro Koalick gewann bei der WM 2019 in Drebkau auf seiner Heim-Anlage zuhause die Silbermedaille. Das deutsche Team mit Lars Schwitte, Sandro Koalick und Arndt Lörcher holte dort Bronze. Insgesamt ist 2021 bei der WM in Kronenberg die Rekord-Teilnehmerzahl von 100 Fahrern aus 22 Nationen am Start, 18 Nationen davon stellen eine Mannschaft.

WM der Ponyfahrer in Frankreich

Die Weltmeisterschaften der Ponyfahrer finden 2021 in Frankreich in Le Pin au Haras statt. In allen drei Anspannungsarten, also Ein-, Zwei- und Vierspänner werden Einzel-Weltmeister ermittelt. Für die Mannschaftswertung fahren insgesamt sechs deutsche Fahrer, je zwei pro Anspannungsart, wobei immer das bessere Ergebnis in der jeweiligen Anspannungsart für die Mannschaft gewertet wird.

Für die Pony-Vierspännerfahrer sind Steffen Brauchle (Lauchheim), Niels Kneifel (Wunstorf) und Jaqueline Walter (Petershagen) dabei. Für die Pony-Zweispänner starten Rene Jeurink (Hoogstede), Nachwuchsfahrerin Nea-Renee Bonneß (Beelitz), Carl Holzum (Steinfeld) und Dieter Baackmann (Emsdetten). Als Pony-Einspännerfahrer wurden Sandra Schäfer (Münster-Handorf), Niels Grundmann (Fredenbeck), Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler) und Karolin Schettler (Haltern am See) nominiert. “Die Team-Besetzung bei den Ponys wird erst später entschieden, nach den letzten Trainingseindrücke in den nächsten Wochen und im Trainingslager “, sagt Cheftrainer Karl-Heinz Geiger.

Auch zur Pony-WM fährt Deutschland als Titelverteidiger. Bei der WM 2019 in Kisber in Ungarn konnten die deutschen Ponyfahrer erfolgreich ihren Titel vor den Niederlanden verteidigen. Außerdem reist Steffen Brauchle als amtierender Einzel-Weltmeister der Pony-Vierspännerfahrer nach Frankreich. „Bei jedem Championat ist immer eine Mannschaftsmedaille unser Ziel, das gilt auch für die Jugendlichen, die als erste ihr Event haben“, erklärt Rainer Bruehlheide, Vorsitzender des Fahr-Ausschusses. Die Jugend-Europameisterschaften im Fahren finden vom 24. bis 29. August in Selestat in Frankreich statt (fn-press).