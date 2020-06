Burg/Fehmarn

Die Corona-bedingte “kleinere” Auflage des traditionellen Pferde-Festivals auf der sonnenreichsten Ostseeinsel. Spürbar: Der Wille des Fehmarnschen RRV, alles richtig zu machen im Interesse des Pandemie-Schutzes, aber auch richtig für Reiter, Reiterinnen und Pferde und den Fortgang der Ausbildung. Die Teilnehmer dankten es den Veranstaltern, hielten sich an Regeln und verließen zügig das Vereinsgelände, wenn sie mit ihren Prüfungen fertig waren.

Inga Czwalina – hier mit Adagio de Talma, ist beim Fehmarn Sommerturnier dabei. (Foto: Pegamo/ Brüske)

Diskreter Turniersport

Nur so läßt sich ein Reitturnier dieser Größenordnung realisieren. Insgesamt 300 Reiterinnen und Reiter verteilen sich mit ihren Pferden über vier Tage und selbst wenn man die Organisationsteams hinzu rechnet, gelingt es dem Fehmarnschen RRV die Zahl der zeitgleich auf dem Platz befindlichen Personen gering zu halten. Das produziert zeitgleich ungewohnte Bilder, denn auf Fehmarn wo sonst schon am ersten Turniertag etliche gern zusammen treffen, um einen gemütlichen Schwatz zu halten, muss man ohne Zuschauer auskommen. Die Aktiven sind einfach froh, dass der Schritt zurück zu Reitsportveranstaltungen gelungen ist.

Johanna Beckmann erste Siegerin

Die erste Goldene Schleife holte sich am Nachmittag im M-Springen zum Auftakt die junge Johanna Beckmann aus Brunsbüttel mit Estaval, außerdem belegte das Landeskader-Mitglied auch Platz vier in der Prüfung mit Cheenook. Gleich danach folgte mit Hinnerk Köhlbrandt und Cedric in der zweiten Abteilung ein Reiter von der gastgebenden Insel Fehmarn. Sven-Gero Hünicke aus Fehmarn und Sunshine Brown holten sich den Sieg in der letzten Abteilung des M-Springens. Sportlicher Höhepunkt am Freitag ist ab 14.30 Uhr das erster schwere Springen des Sommerturniers.



1 Dressurprfg. Kl.L* Aufgabe L6, Preis des HZF Bauzentrum Fehmarn

1. Jana Klasen (Wentorf/RGS Ahrensfelde e.V/GER) auf Despacito 4 7.80

2. Lilli Elen Seidel ( Hoisdorf/RGS Ahrensfelde e.V/GER) auf Portwein 5 7.50

3. Kim-Charlin Oschwald ( Wingst/ RV Bülkau/GER) auf Heleandra 2 7.00

3. Franziska Keinki ( Grömitz/PSFV Süseler Baum e.V./GER) auf Malicia ZBK 7.00

5. Victoria Tronnier ( Laboe/Reit- u.Fahrv.Gestüt Steendiek eV/GER) auf Steendieks Commander Bond 6.50

6. Lukas Sundermeyer ( Riepsdorf/RFV Lensahn e.V./GER) auf Hanna 154 6.40



2/1 Dressurprüfung Kl.M* 1.Abtg. Teilnehmer mit Startplatz in Pr

Aufgabe M3, Preis von Herrn Dr. Kirk Nordwald, Berlin

1. Jana Klasen (Wentorf/RGS Ahrensfelde e.V/GER) auf Despacito 4 7.50

2. Julia Marie Krüger ( Dassendorf/PS Granderheide e.V./GER) auf Doreen 277 7.30

3. Julia Marie Krüger ( Dassendorf/PS Granderheide e.V./GER) auf Dundee Delight 6.80

3. Lilli Elen Seidel ( Hoisdorf/RGS Ahrensfelde e.V/GER) auf Portwein 5 6.80

5. Nadine Richter ( Hamburg/PS Granderheide e.V./GER) auf Rio Takahara 6.70

5. Leonie Hölscher ( Jersbek/Reit-u.Fahrgem. Bargfeld-Stegen eV/GER) auf Donna Pippilotta 6.70



2/2 Dressurprüfung Kl.M* 2. Abtg. Teilnehmer ohne Startplatz in

Aufgabe M3, Preis der Fa. Groth & Co, Pinneberg

1. Melanie Klein ( Hohenfelde/Probsteier RV e.V. Schönberg/GER) auf Bentley 102 8.00

2. Essi Salminen (Nehmten/RuFV Neuengörs u. Umg. e.V./FIN) auf Sacre bleu 2 7.50

3. Harald Cornelissen ( Hoisdorf/RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e/GER) auf Hollywood 42 7.40

4. Julia Marrancone (Grube/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf TI Cayenne 7.30

5. Carlotta Holtkamp-Endemann ( Freiburg/Kehdinger Reitclub e.V./GER) auf Edelstain 7.20

6. Carlotta Holtkamp-Endemann ( Freiburg/Kehdinger Reitclub e.V./GER) auf Fallada HE 7.10

6. Melanie Hornung ( Barsbüttel-Stellau/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Graziana 31 7.10

3 Dressurprüfung Kl.M** Aufgabe M8, Preis der Aalkate, Lemkenhafen

1. Carlotta Holtkamp-Endemann ( Freiburg/Kehdinger Reitclub e.V./GER) auf Edelstain 7.80

2. Zara-Adina von Zitzewitz ( Wangels/RFV Lensahn e.V./GER) auf Donna Dini 7.70

3. Melanie Klein ( Hohenfelde/Probsteier RV e.V. Schönberg/GER) auf Bentley 102 7.60

4. Frauke Oelerich Dr. ( Grömitz-Cismar/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Cefalu 3 7.50

4. Katja Schiele ( Sieversdorf/RG Holsteinische Schweiz e.V./GER) auf Quarterstar 7.50

6. Harald Cornelissen ( Hoisdorf/RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e/GER) auf Donnia 7.40

6. Vanessa Kempkes (Martensrade/RV Südangeln e.V. Süderbrarup/GER) auf Kampino 15 7.40



6/1 Springprüfung Kl.M* 1. Abtg. weibl. JUN/JR, Preis der Wirtschaftsprüffungsgesellschaft

Kähler, Thomsen-Detlefs & Wagner

1. Johanna Beckmann ( Brunsbüttel/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne/GER) auf Estaval 0.00 / 57.66

2. Naemi Lou Merz (Beldorf/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Chijioke 0.00 / 59.60

3. Lissa-Sophie Breuer (Schiphorst/ RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Catmo 0.00 / 61.20

4. Johanna Beckmann ( Brunsbüttel/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne/GER) auf Cheenook 8 0.00 / 62.05

5. Malin Asmussen (Gokels/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Silent Pepper 0.00 / 62.16

6. Annika Jaeger ( Timmendorfer Strand/Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V./GER) auf Ledie Mecklenburg 0.00 / 64.35



6/2 Springprüfung Kl.M* 2. Abtg. Herren Rlp 0 - 5772, Preis des Landwirtschaftlichen Buchführungsverbandes, Frau Kratofil

1. Hinerk Köhlbrandt ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Cedric 83 0.00 / 59.54

2. Laurens Wenzel (Grande/PS Granderheide e.V./GER) auf Chalayan 0.00 / 61.82

3. Kai Schoske (Beschendorf/RFV An der Talmühle-Havekost e.V./GER) auf Cascada 85 0.00 / 62.96

4. Christian Thiesen ( Damp/ RC Damp e.V./GER) auf Campino TH 0.00 / 65.91

5. Jörg Benninghoff ( Hünxe/RFV Bruckhausen 1925 e.V./GER) auf Lady Sweet B 0.00 / 69.45

6. Mathies Rüder ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Nick Diamond 4.00 / 54.87



6/3 Springprüfung Kl.M* 3. Abtg. weibl. REI, Preis der Mohrmann Bau GmbH

1. Ann-Kathrin Kock ( Neumünster/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Ciarada 2 0.00 / 59.71

2. Katharina Adam (Grammdorf/RFV Lensahn e.V./GER) auf Viva Balou 0.00 / 60.19

3. Carolin Kornberger ( Bad Schwartau/Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V./GER) auf Cacadu Boy 0.00 / 60.98

4. Laura Aromaa (Nehmten/RuFV Neuengörs u. Umg. e.V./FIN) auf He'las Dequira 0.00 / 61.72

5. Line Denker ( Wesenberg/RFV Zarpen u.U.e.V./GER) auf Berta D. 0.00 / 62.09

6. Fredrica Söderström (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/SWE) auf Mevia 0.00 / 64.81



