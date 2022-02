Elmshorn

Da auch im Moment eine Planung größerer Veranstaltungen mit Zuschauern noch nicht sicher möglich ist, die Organisatoren den immer mehr werdenden 8er-Teammitgliedern jedoch eine Chance geben wollen, sich zu präsentieren, hat man eine Alternative geschaffen: Vom 2. bis 3. April 2022 findet das 8er-Team-Finalturnier in Dressur und Springen auf der Anlage des Holsteiner Verbandes in Elmshorn statt.

Erfolgreiche Reiter*innen demonstrieren ihr Können

„Wir wissen, wie sehr sich die 8er-Teammitglieder und auch deren Begleitungen in den vergangenen Jahren stets auf den großen Finaltag gefreut haben. Und wir hätten diesen auch gerne 2020 und 2021 möglich gemacht. Leider waren uns durch die behördlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung die Hände gebunden“, erklärt Philip Rathmann, Geschäftsführer des Rathmann Verlags, vom Veranstalterteam. „Umso wichtiger war es für uns nun, ein Event durchzuführen, bei dem alle Reiter, die in den Saisons 2019 bis 2021 mit so großartigen Leistungen auf Turnierplätzen auf sich aufmerksam gemacht haben, zusammenkommen und ihr Können noch einmal demonstrieren. Wir wollen die erbrachten Erfolge feiern, wenn auch dieses Mal in einem anderen Rahmen.“

Breite Auswahl an Prüfungen

Ausgeschrieben sind an den beiden Tagen 16 Prüfungen: von Dressurprüfungen der Klassen E, A, L und M über Dressurreiterprüfungen, eine 95er Hunterklasse und natürlich Aufgaben im Parcours – nämlich Stilspringprüfungen von E bis M** und zwei Springprüfungen der Klasse L. Die Athleten im Viereck werden sich in der Fritz-Thiedemann-Halle messen, für die Springreiter geht es auf dem Herbert Blöcker-Platz um Siege und Platzierungen.

Alle Teilnehmer dürfen sich über Ehrenpreise freuen und das Streaming-Portal rimondo wird vor Ort sein und die Ritte aufzeichnen. „Wir sind dem Holsteiner Verband und dem Team rund um Roland Metz sehr dankbar, dass sie uns ihre Anlage mit den hervorragenden Bedingungen für unser 8er-Team-Turnier zur Verfügung stellen“, fasst Philip Rathmann zusammen. „Wir freuen uns schon jetzt auf guten Sport in Dressur und Springen in Elmshorn und hoffen, zum Ende der Saison wieder einen Finaltag im bekannten Rahmen anbieten zu können.“