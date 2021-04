Hamburg

Das wichtigste Sportereignis des deutschen Rennsportkalenders wird am 4. Juli in Hamburg-Horn gelaufen und steht wie in den vergangenen zwölf Jahren unter dem Patronat des Hauses Darboven.

Gegenüber dem letzten Streichungstermin im März hat sich die Liste um lediglich 13 Pferde verringert. Nun steht noch ein letzter Streichungstermin am 28. Juni an. Am 29. Juni - also wenige Tage vor dem Deutschen Derby - folgt die Vorstarterangabe im Kalender. Nochmal knapp 24 Stunden später weiß man dann endgültig, welche Pferde im traditionsreichen Klassiker des internationalen Galoppsports dabei sein werden. Dotiert ist das IDEE 152. Deutsche Derby mit 650.000 Euro. Maximal 20 Pferde dürfen in diesem prestigeträchtigen Rennen an den Start gehen, das im vergangenen Jahr In Swoop aus der Zucht des Gestüts Schlenderhan gewann.

