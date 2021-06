Hamburg

Das Derby-Meeting vom 30. Juni bis zum 4. Juli 2021 in Hamburg-Horn darf erstmals seit 2019 wieder Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Bahn begrüßen. Am Freitag genehmigten die Behörden der Hansestadt Hamburg das Konzept des Hamburger Renn-Clubs e.V. für die Zulassung des Besuchs von Rennsportfans auf dem Gelände. Maximal 1000 Besucher sind demnach pro Tag zusätzlich zu Aktiven und Organisation erlaubt.

Tickets über die HRC-Internetseite

Karten für das Galopp-Sportereignis des Jahres in Deutschland sind ausschließlich im Vorverkauf über die Internetseite des HRC unter www.galopp-hamburg.de erhältlich. Nur dort sind unter dem Button Tickets für jeden Renntag zu bekommen. Die Preise beginnen bei 10 Euro pro Person. Möglich ist auch der Erwerb einer Meeting-Karte.

Eine weitere Voraussetzung ist die Vorlage eines offiziellen negativen Schnelltests für das Betreten des Geländes. Dieser Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Der Hamburger Renn-Club e.V. freut sich darauf, wieder Besucherinnen und Besucher auf der Bahn begrüßen zu können. Schon am Eröffnungstag wird mit dem www.mybed.de – Langer Hamburger ein Klassiker des Meetings gelaufen. Am Freitag setzt der Große Preis von LOTTO Hamburg ein Glanzlicht, samstags wird mit dem pferdewetten.de – Großer Hansa Preis ein bedeutendes Gruppe-Rennen entschieden und am Sonntag versetzt das IDEE 152. Deutsche Derby die gesamte Vollblut-Szene in Aufregung. Kein Rennen ist emotionaler und bedeutender als dieses mit 650.000 Euro dotierte Ereignis für dreijährige Pferde. Die ARD-Sportschau zeigt Bilder, Szenen und Ereignisse am Sonntag aus Hamburg.

Die Rennbahn Hamburg-Horn ist während des Meetings zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mittwoch, 30.06. Beginn: 16.45 Uhr Ende: 20.30 Uhr

Freitag, 02.07. Beginn: 11.15 Uhr Ende: 18.00 Uhr

Samstag, 03.07. Beginn: 10.15 Uhr Ende: 17.00 Uhr

Sonntag, 04.07. Beginn: 10.45 Uhr Ende: 18.30 Uhr



Der Hamburger Renn-Club im Internet: www.galopp-hamburg.de

Bei Facebook: www.facebook.com/hamburgerrennclub/

Instagram: www.instagram.com/hamburgerrennclub/