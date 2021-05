Klein Offenseth

Wer schon immer mal Profi-Tipps für sich und sein Pferd vom FN-Ausbildungsbotschafter und Grand-Prix-Richter Christoph Hess hören wollte, hat nun die Chance dazu. Teilnehmer der Online-Seminarreihe „Was der Richter sehen will“ können vorab ihren Ritt kostenlos auf der Plattform www.fn-levelup.de hochladen und eine Kommentierung von Christoph Hess gewinnen.

Ab Juni startet die Online-Seminarreihe zum Thema „Was der Richter sehen will“ mit Christoph Hess. Von A bis S wird jedes Niveau in einem einzelnen PM-Online-Seminar thematisiert. Nun können sich die Seminarteilnehmer mit einem Video von ihrem Ritt auf dem jeweiligen Level vorab bewerben und eine Kommentierung von Christoph Hess gewinnen. Ausschnitte des Rittes werden dann auch in dem entsprechenden Online-Seminar besprochen und beurteilt. Insgesamt zehn Kommentierungen von Christoph Hess gibt es pro Online-Seminar zu gewinnen. Alle Videos, die vor dem jeweiligen Online-Seminar auf FN LevelUp hochgeladen wurden und auch veröffentlicht werden dürfen, landen automatisch im Lostopf. Die Teilnehmer, deren Video nicht ausgelost wurde, erhalten einen 50-Prozent-Rabatt-Gutschein für FN LevelUp. Mitmachen lohnt sich also für jeden!

Weitere Informationen zur Anmeldung und die Bewerbungsfristen für das Hochladen der Videos werden unter jedem Online-Seminar aufgeführt. Wer jetzt noch mehr Lust auf Fortbildung hat, der kann sich für weitere PM-Online-Seminare anmelden.

Das ist eine Auswahl der nächsten Online-Termine:

PM-Online-Seminar: Homöopathie am Pferd – den Stoffwechsel unterstützen

mit Susanne Kleemann

Ort: Online

Datum: 11. Mai 2021, Beginn 20 Uhr

Teilnehmergebühr: PM 10 Euro, Nicht-PM 20 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/seminare/937

PM-Online-Seminar: Haftung und Versicherungen im Pferdesport

mit Constanze Winter

Ort: Online

Datum: 26. Mai 2021, Beginn 20 Uhr

Teilnehmergebühr: Die Teilnahme ist für PM und Nicht-PM kostenlos

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/seminare/963

PM-Online-Seminar: Was der Richter sehen will: die A-Dressur

mit Christoph Hess

Ort: Online

Datum: 1. Juni 2021, Beginn 20 Uhr

Teilnehmergebühr: PM 10 Euro, Nicht-PM 20 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/seminare/959

PM-Online-Seminar: Hitze bei Pferden – gemeinsam durch die heißen Tage

mit Dr. Lisa Mihsler-Kirsch und Dr. Caroline von Reitzenstein

Ort: Online

Datum: 13. Juli 2021, Beginn 20 Uhr

Teilnehmergebühr: PM 10 Euro, Nicht-PM 20 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/seminare/982

PM-Online-Seminar: Was der Richter sehen will: die L-Dressur

mit Christoph Hess

Ort: Online

Datum: 24. August 2021, Beginn 20 Uhr

Teilnehmergebühr: PM 10 Euro, Nicht-PM 20 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/seminare/984

Eine Übersicht aller PM-Seminare und FN-Ausbilderseminare gibt es hier.