Neumünster

Sechs Etappen, acht Teams, ein Finale: Das ist der Holsteiner Masters Jugend Team Cup! Gestartet ist die renommierte Serie, bei der Teamgedanke, Kameradschaft und Rücksichtnahme besonders im Fokus stehen sollen, bei den VR Classics in Neumünster und im goldenen Herbst kehrt die Tour in die Pferdestadt zurück, um dort ein hochkarätiges Finale zu feiern. SHS Holstein International vom 23. bis 27. Oktober ist die Bühne für den Nachwuchs und der besondere Saisonabschluss hat einen neuen Platz. So findet das große Finale des Jugend Team Cups nicht mehr am Sonntag, sondern zur besten „Turnierzeit“ am Samstagabend (26. Oktober) ab circa 21 Uhr statt. Anschließend findet die große Riders Party im Forum der Holstenhalle statt. Die Einlaufprüfung, eine Springprüfung der Klasse M*, startet wie gewohnt am Mittwochabend.

Acht Mannschaften waren 2019 dabei, die Namens- und Geldgeber sorgen dafür, dass den talentierten Reitern in der Tour keine Kosten entstehen, sie aber mit Preisgeldern und reichlich Wissen und Erfahrungen belohnt werden. Und wer wird nun als Favorit für das Finale gehandelt? Ganz klar: das Team Knutzen mit den Mannschaftsführern Jörg Carstensen und Michael Grimm. 42 Punkte sammelten die Athleten bei den sechs Etappen, zwei Mal standen sie auf Platz eins, zwei Mal rangierten sie an zweiter Position und zwei Mal schlossen sie mit Rang drei ab. Was für ein Spitzenergebnis. Als zweitbeste Equipe beendete das PFERD+SPORT-Team angeführt von Reimer Köhlbrandt die Qualifikationen. Sie sammelten 34 Punkte und liegen vor dem Team Kalay Aerospace von Christian Kleis, das sich 30 Punkte für seine Platzierungen im Ranking gutschreiben ließ. Aber auch die anderen Equipen sind nur ein Wimpernschlag entfernt, sodass am 26. Oktober nicht nur Top-Leistungen geboten werden, sondern auch Spannung und beste Unterhaltung garantiert sind.

Denn in der Finalprüfung wird die doppelte Punktzahl verteilt. Also: dabei sein und Daumen drücken im Finale des Holsteiner Masters Jugend Team Cups.

Laufende Infos sowie aktuelle Zwischenstände gibt es auch auf www.Jugend-Team-Cup.de und auf Facebook zu erfahren.