Marbach

Darin heißt es unter anderem: „Zusammenkünfte in … Sport- und Freizeiteinrichtungen … sind untersagt. …“ Im entsprechenden Paragraphen ist kein Datum festgelegt, bis zu welchem dieses Verbot gilt. Die Turnierleitung der INTERNATIONALEN MARBACHER VIELSEITIGKEIT hat sich aufgrund der aktuellen Situation nun schweren Herzens entschlossen, die Veranstaltung in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen und sich auf den neuen Termin in 2021 zu konzentrieren.

„Auch wenn wir alle hoffen, dass sich die Lage bald entspannt, sehen wir unter den aktuellen Voraussetzungen keine Möglichkeit, das Turnier in diesem Jahr zu veranstalten“, bedauert Turnierleiter Dieter Aldinger. „Wir sehen uns mit einer Bedrohung ungeahnten Ausmaßes konfrontiert, die uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen stellt und der die Landesregierung unserer Meinung nach Rechnung trägt. Wir stellen die Beschlüsse nicht in Frage, sondern erklären uns solidarisch nicht zuletzt mit allen Menschen, die den sogenannten Risikogruppen angehören. Im Moment kann wohl niemand voraussagen, wie sich diese Pandemie entwickelt. Wir haben deshalb im Sinne der Sicherheit unserer Besucher, des Teams, der Reiter und unserer Partner entschieden. Allen wünschen wir von Herzen, gesund zu bleiben. Aber auch dem Sport tragen wir Rechnung: Die frühzeitige Bekanntgabe unserer Entscheidung gibt den Reitern die Chance, ihre Pläne entsprechend anzupassen.“

Der Termin fürs kommende Jahr steht bereits: Die nächste INTERNATIONALE MARBACHER VIELSEITIGKEIT findet vom 13. bis 16. Mai 2021 statt. Bereits für dieses Jahr erworbene Eintrittskarten behalten für 2021 ihre Gültigkeit.