Frankfurt a.M

Gleich zwei Finals wichtiger Serien finden unter dem Kuppeldach der Festhalle statt und entfalten magnetische Anziehungskraft. Zum 28. Mal wird das Finale im NÜRNBERGER BURG-POKAL ausgetragen, nur einen Tag später folgt das Finale im Louisdor-Preis. Das bleibt nicht ohne Folgen – Besucher dürfen sich auf das Wiedersehen mit Ex-Finalisten freuen.

Franziskus, Famoso, Damon`s Satelite, Escolar und Faustus?

Der Hengst Franziskus platzierte sich mit Reitmeisterin Ingrid Klimke ( Münster) sowohl im NÜRNBERGER BURG-POKAL, als auch im Louisdor-Preis ganz vorn – jetzt ist Klimke, die gerade erst in Moskau zur FEI-Athletin des Jahres gekürt wurde, mit Franziskus in der internationalen Tour in Frankfurt dabei. Grand Prix und Grand Prix Special im CDI5* sind geplant.

Reitmeister Hubertus Schmidt ( Borchen) und sein Westfalenhengst Escolar brachten in beiden Dressurserien Herzen zum schmelzen und kassierten Top-Platzierungen, jetzt trumpft Escolar im Grand Prix Sport auf – auch in Frankfurt.

Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider ( Framersheim) – die gleich vier Pferde mit nach Frankfurt bringen wird – hat sich noch nicht entschieden, wer in der internationalen Grand-Prix-Tour starten soll: Entweder Fohlenhof`s Rock n`Rose oder Faustus, Zweiter im Louisdor-Preis-Finale 2017.

Famoso OLD mit Benjamin Werndl (Aubenhausen) war eines der herausragenden Pferde im Louisdor-Preis-Finale 2018 in Frankfurt. Et voilá – beide kommen jetzt wieder in die Festhalle und zwar für die Grand Prix Special Tour des CDI5*.

Jill Marielle Becks ( Senden) pilotierte Damon`s Satelite als eine der jüngsten Teilnehmerinnen durch das NÜRNBERGER BURG-POKAL-Finale – nun erobern Pferd und Reiterin ebenfalls das CDI5*.

Drei Championatsklassiker in der Festhalle

Kurz und gut – es wird ein famoses Wiedersehen mit großartigen Pferden, die den Schritt aus den bedeutendsten Nachwuchspferdeserien in den Grand Prix-Sport gemacht haben. In Frankfurts Festhalle zählen drei große Prüfungen zum CDI5*: der Grand Prix de Dressage am Freitag, präsentiert vom Bankhaus Metzler, der Grand Prix Special am Samstag im Preis der Liselott Schindling Stiftung und die CEECOACH Grand Prix-Kür am Sonntag, powered by peiker.

Dabei sein? Dann aber schnell …

Tickets gibt es für Frankfurts Kultturnier ab sieben Euro aufwärts. Je nach Turniertag und Veranstaltungsabschnitt differieren die Preise. Zu sehen bei https://festhallenreitturnier.reservix.de/events. Wer nicht online unter www.reservix.de buchen möchte, kann Karten auch an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erwerben.