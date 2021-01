Valencia

Der Startschuss wird am 28. Januar abgefeuert und dauert sieben Wochen bis 14. März 2021.

In den Einrichtungen des Valencia Club gibt es folgende Angebote: Strecken unter den besten Bedingungen, einschließlich einer Indoor-Reitarena, beides feste und tragbare Ställe (mit oder ohne automatischen Trinkbrunnen) und auf Wunsch, Koppeln und Walker, damit die Pferdesportler, die uns besuchen, optimale Bedingungen haben, als ob sie zu Hause wären.

Anzeige

Während der sieben Wochen finden CSI * -, CSI ** -, CSI *** – und Jungpferde-Prüfungen statt. Dort werden 18 Ranglistenklassen veranstaltet, die zwischen den 5 CSI ** und 2 CSI *** aufgeteilt sind. Letztere findet in den Wochen 4 (18.02 – 21.02) und 7. (11.03 – 14.03) statt.

In diesem Jahr erfindet sich die CES Valencia neu und stellt ihre “Future Stars Trophy” vor: Förderung des internationalen Wettbewerbs für junge Pferde und Unterstützung der Besitzer.

Dieser Wettbewerb wird wie eine Meisterschaft ausgetragen, durch ein Punktesystem und zwei Trophäen werden im Rahmen der Spring Tour vergeben.

Die erste Trophäe zählt die Ergebnisse des Jungpferdefinals in den ersten vier Wochen. In der vierten Woche werden die besten 8 Pferde in jeder Kategorie proklamiert und es gibt ein Preisgeld und der Gewinner erhält eine Trophäe für seinen Besitzer.

Für die 5-Jährigen werden 2000 €, für die 6-Jährigen 3000 € und schließlich für die 7-Jährigen insgesamt 5000 € Gewinngeld ausgeschrieben. Die zweite Trophäe setzt sich aus der Summe der Punkte zusammen, die im Finale der letzten drei Wochen. Preisgeld und eine Trophäe für den Besitzer des Siegerpferdes werden ebenfalls ausgeschrieben. Die Verteilung der Preise beträgt 1500 € für die 5-Jährigen, 2500 € für die 6-Jährigen und insgesamt 4000 € für die 7-jährigen.

Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben oder weitere Informationen benötigen können Sie die Website (www.cesvalenciatour.com/en/), die sozialen Netzwerke (www.facebook.com/CESValenciaTour) besuchen oder senden Sie eine E-Mail an info@cesvalenciatour.com. Die CES Valencia wird erneut versuchen, ihre Kunden persönlich zu begrüßen.