Hamburg

Es gibt diese Rockstars, Kultbands wie die Scorpions, The Rolling Stones, Bruce Springsteen – eine gefühlte Ewigkeit begeistern sie schon ihre Fans. Manchmal wird es still um sie, um dann mit umjubelten Comebacks zu begeistern und umso größer ist die Freude, wenn man sich als Fans das Ticket fürs nächste Konzert sichern konnte. Ungefähr so muss es sich wohl für die Fans des Deutschen Spring- und Dressur-Derby in diesem Jahr anfühlen.

Comeback mit hochkarätigem Reitsport

Zwei Jahre kein Derby, vom 25. bis 29. Mai ist es wieder soweit. Herzstück ist das Deutsche Spring-Derby, das zuletzt Nisse Lüneburg mit seinem Cordillo gewann – es war sein dritter Derby-Sieg. Die höchstdotierte und prestigeträchtige Longines Global Champions Tour und der GCL-Teamwettbewerb locken unter anderem die Top 30 der Weltrangliste nach Klein Flottbek und das Championat von Hamburg macht den Turnierdonnerstag – traditionsgemäß Christi Himmelfahrt – zu einem gefühlten Turniersonntag mit Großem Preis. Ergänzt wird das springsportliche Programm durch das allseits beliebte Speed-Derby, die Youngster Tour und die Amateur Trophy.

Doch auch die Dressur hat eine jahrzehntelange Tradition und das nun 62. Deutsche Dressur-Derby steht an. 2019 zelebrierte Frederic Wandres sein ganzes Können als international erfolgreicher Berufsreiter und sicherte sich das Blaue Band des Derby-Siegers. Aber es gibt nicht nur ein Dressur-Derby in Hamburg, denn auch die U 25- und U 16-Reiter dürfen sich auf dieser großen Bühne in ihren Altersklassen messen – U 25 auf Pferden, U 16 auf ihren Ponys. Und ein Dressur-Derby wäre kein Dressur-Derby ohne den spannenden Pferdewechsel, den alle drei Finals gemeinsam haben.

Flanieren, klönschnacken, shoppen, genießen

Der historische Rasenplatz und die Anrecht-Investment Dressurarena im Derby-Park werden durch große und kleine Pferdefans belebt. Während der Derby-Tage verwandelt sich der Park nicht weit vom Elbufer zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt: Es entsteht eine Flaniermeile mit weißen Pagoden, in denen verschiedenste Aussteller für ein ultimatives Shopping- und Gastro-Erlebnis sorgen.

Karten gibt es unter Tel: 01805/119115 (Montag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr). Tickets aus 2020 behalten ihre Gültigkeit. Resttickets sind noch für alle Tage zu haben.