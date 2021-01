Ehlersdorf

“Da mit der Zeit immer mehr Turniere im Land weggebrochen sind, haben wir überlegt, wie wir dazu beitragen können, anspruchsvolle Turniere unter guten Bedingungen zu veranstalten”, so der Profi zum Hintergrund seiner Überlegungen. Die erstrecken sich auf einen Club und vier bis fünf Turniere auf seiner Anlage in Ehlersdorf.

“Bei uns auf der Anlage in Ehlersdorf verfügen wir über einen großzügigen Ebbe-Flut-Platz und zwei Abreiteplätze und haben damit gute Grundvoraussetzungen, dieser Maßgabe auch bei schlechtem Wetter gerecht zu werden, sodass eine Turnierserie, die sich über die gesamte Außensaison erstreckt und vier bis fünf Turniere umfasst, generell gut durchführbar ist”. so Naeve weiter. Das erste Turnier wird voraussichtlich Ende April stattfinden.

Anzeige

Aufgrund der Vielzahl dieser Turniere, aber auch aufgrund der aktuell schwierigen Situation vieler Betriebe, die Naeves Turniere bisher immer verlässlich unterstützt haben, wird für die Clubturniere aber auch die finanzielle Beteiligung der Reiter auf Dauer unumgänglich sein.

Die Kosten für die Turniere mit 100prozentiger Gewinngeldausschüttung, für Turnierpersonal und -Material kann und will der Veranstalter nicht allein durch Sponsorengelder tragen. “Wir sind an einer langfristigen und von allen tragbaren Zusammenarbeit interessiert. Aus diesem Grund ist für die Teilnahme an unseren Turnieren eine Mitgliedschaft im Club zur Förderung des Springsports Ehlersdorf erforderlich”, erläutert Jörg Naeve. Für die Serie hat Naeve Springpferdeprüfungen, Amateurtour und Youngstertour vorgesehen sowie eine Tour für ältere Pferde. Jede einzelne Turnierveranstaltung geht bis zur Kl. S** und das Finalwochenende bis Kl. S***. Für den punktbesten Reiter/ die punktbeste Reiterin aus allen Großen Preisen in Ehlersdorf gibt es als Sonderehrenpreis ein Auto.

Für den Club zur Förderung des Springsports Ehlersdorf kann zwischen zwei unterschiedlichen Varianten der Mitgliedschaft gewählt werden. Auf diese Weise hofft Jörg Naeve, eine gut organisierte Turnierserie unter fairen Bedingungen, die Reitern und Pferden sowie Pferdebesitzern und Züchtern in Schleswig-Holstein und darüber hinaus eine gute Plattform für ihren Sport und die Möglichkeit der Vermarktung bietet, organisieren und finanzieren zu können. Details zur Mitgliedschaft und zum Club zur Förderung des Springsports Ehlerstorf sind online unter www.neave-horses.com einsehbar

Vorläufige Termine

1. 30.4. bis 2.5.2021 Ehlersdorf S**

2. 28.5. bis 30.5.2021 Ehlersdorf S**

3. 29.6. bis 1.7.2021 Ehlersdorf S**

4. 16.7. bis 18.7.2021 Ehlersdorf S***

Naeve Horses im Internet: www.naeve-horses.com

Bei Facebook: https://www.facebook.com/StallNaeve