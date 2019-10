Bredenbek

Die Reiterinnen und Reiter aus Mittel- und Nord-Schleswig-Holstein scharren schon ungeduldig mit den Hufen, denn sie warten auf ihren Krämer MEGA STORE, der von Donnerstag, 7., bis Samstag, 9. November, in Bredenbek, zwischen Kiel und Rendsburg, eröffnet wird. Bisher hatten die Pferdefreunde längere Anfahrtswege bis nach Henstedt-Ulzburg oder bis Reinfeld zu fahren, um in einem Krämer MEGA STORE einzukaufen. Ab 7. Noember können die Reiterinnen und Pferdebesitzer also ihr Einkaufserlebnis in nächster Nähe, unmittelbar an der A 210, Ausfahrt Bredenbek, genießen.

Die Vorbereitungen für den neuen Reitsport MEGA STORE in Bredenbek laufen auf Hochtouren: Seit mehreren Wochen räumt Marktleiterin Yvonne Ohlsen zusammen mit ihrem Team die Ware ein. „Es gibt noch viel zu tun“, sagt Frau Ohlsen, während sie einen Sattel ins Regal hängt.

Krämer wurde ursprünglich vor 50 Jahren als Versandhandelsfirma gegründet. Mehr als drei Jahrzehnte verschickte man fleißig Utensilien für Reiter und Pferd in Paketen. Erst 2003 wurde der erste MEGA STORE in Betrieb genommen. Insgesamt ist Bredenbek das 39. Einkaufs-Eldorado des Branchenprimus in Sachen Pferdesport.

Die bauliche Anlage im Gewerbegebiet Bredenbek-Bovenau-Felde an der A 210 wurde in nur 9 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Auf dem Gelände finden nicht nur 79 Pkw Platz, sondern auch Pferdetransporter und Gespanne. Auch an den Eröffnungstagen wird genügend Parkraum zur Verfügung stehen, damit die Besucher kurze Wege haben.

Die Mitarbeiter des europäischen Marktführers sind derzeit damit beschäftigt, den MEGA STORE mit einer Verkaufsfläche von 1.200 qm in einen verkaufsfähigen Zustand zu versetzen. Jeder Artikel muss seinen Platz in den ansprechenden Verkaufsräumen finden. Das Verkaufsprogramm vor Ort unterscheidet sich übrigens nicht vom riesigen Katalogangebot des Reitsportspezialisten. Reithosen, Jacken, Sättel, Pferdegeschirre: auf der riesigen Verkaufsfläche können Pferdeliebhaber mehr als 25.000 Artikel rund ums Pferd kaufen.

Krämer Pferdesport erwartet rund 7.000 Reiter vorwiegend aus dem nördlichen und mittleren Schleswig-Holstein, aber auch Besucher aus Dänemark. Neben Rabatt-Aktionen, Verlosungen und Gewinnspielen sind auch Pferdeshows und Lehrbeiträge geplant.

Befüllt wird der MEGA STORE Bredenbek vom 650 km entfernten Zentrallager des Pferdesportspezialisten in Hockenheim – und das wird auch täglich während der Eröffnungstage so sein. Ein ausgeklügeltes Warenwirtschaftssystem und die Krämer Lkw-Flotte sorgen dafür, dass jeder Artikel, der bis 18 Uhr verkauft wurde, am nächsten Morgen wieder im Regal liegt.

Die offizielle Eröffnung findet schon am Mittwoch, dem 6. November, um 16 Uhr, statt. Angekündigt hierzu haben sich bereits der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Dr. Thilo Rohlfs, Bürgermeister Thorsten Schwanebeck und der Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein, Matthias Karstens. Hierzu sind alle Pferdefreunde herzlich eingeladen. Nach der etwa halbstündigen Eröffnung beginnt dann der Verkauf mit dem sogenannten „Warm-Up“. An den drei Eröffnungstagen hat der MEGA STORE jeweils von 9 bis 19 Uhr die Pforten offen.

Genaueres und Uhrzeiten findet man unter

www.kraemer.de

MEGA STORE Bredenbek / Kiel Felder Str. 1

24796 Bredenbek

A 210 – Ausfahrt 4 Bredenbek