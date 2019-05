Balve

Beim LONGINES BALVE OPTIMUM international werden die Deutschen Meister/Innen im Dressur- und Springreiten 2019 gesucht und gefunden. Hinzu kommt internationale Konkurrenz, die beim Championat von Balve am Samstag gewinnen möchte. Natürlich ist auch der Glamourfaktor hoch: Promis aus Adel und Politik sowie TV-Stars und Models werden hautnah zu sehen sein. Einmal im Jahr wird Balve Schauplatz nationaler und internationaler Gäste. Nämlich dann, wenn das LONGINES BALVE OPTIMUM international seine Tore öffnet. Über 350 Reiter und knapp 500 Pferde erobern im Sommer die Stadien am Schloss Wocklum und führen somit eine alte Tradition fort, nicht jedoch ohne ihr stets neue Impulse zu verleihen. Bereits zum 71. Mal wird das wunderschöne Reitturnier veranstaltet – und, was soll man sagen: es ist wahrlich das Optimum für Reitsportler, Reitsportbegeisterte und solche, die es werden wollen.

Faszinierender Sport, viel Lifestyle sowie ein Rahmenprogramm der Extraklasse mit der „Warsteiner Reiternacht“ machen diese Veranstaltung über vier Tage zu einem einzigartigen Event. Auch das Wirtschaftsgespräch am Freitagvormittag und den Schlossempfang am Freitagabend gibt es nur in Balve. Seit vielen Jahren werden im Rahmen des LONGINES BALVE OPTIMUM die Deutschen Meisterschaften im Dressur- und Springreiten ausgetragen; ein Ritterschlag für das kontinuierlich gewachsene Turnier, das 1948 erstmals veranstaltet wurde und für das die gräfliche Familie von Landsberg-Velen verantwortlich zeichnet. „Zukunft braucht Herkunft – mit diesem Motto fühlen wir uns in allem, was wir für das Optimum tun, sehr eng verbunden. Das ist unsere DNA“, so Turnierchefin Rosalie Freifrau von Landsberg-Velen, die weiter ausführt: „Und seit diesem Jahr haben wir einen neuen starken Partner an unserer Seite: die Schweizer Uhrenmarke Longines!“ LONGINES wird Titelpartner des LONGINES BALVE OPTIMUM Auch Longines ist stolz darauf, Titelpartner, Offizielle Uhr und Offizieller Zeitnehmer des LONGINES BALVE OPTIMUM zu werden. Die angesehene Reitsportveranstaltung mit dem Sinn für Tradition und dem Blick in die Zukunft folgt einer klaren Vision, wie Rosalie Freifrau von Landsberg-Velen weiter betont: „Wir sind äußerst stolz und erfreut, dieses Jahr in Balve Geschichte zu schreiben. Longines ist ein fantastischer Partner für das neu betitelte LONGINES BALVE OPTIMUM. Durch unser Motto ‚Zukunft braucht Herkunft’ teilen wir verschiedene Werte mit Longines, wie Tradition, Präzision, Motivation, Know-how, Eleganz, Höchstleistung, Liebe zu Reitsport und Pferden, hohe Qualität und Idealismus. Das LONGINES BALVE OPTIMUM strebt danach, über die regionalen Grenzen hinaus ein Begriff zu werden, mit der Kombination unseres bodenständigen sauerländischen Charakters und der international renommierten Marke Longines. Eine grossartige Partnerschaft, die ein grossartiges Event verspricht.“

Longines Marketing Vize-Präsident Matthieu Baumgartner ergänzt: „Wir sind stolz darauf, von nun an unseren Namen mit dem LONGINES BALVE OPTIMUM zu verbinden. Diese neue Partnerschaft unterstreicht unsere langjährige Passion für die Welt des Reitsports, die über anderthalb Jahrhunderte zurückreicht. Bei Longines legen wir ganz besonderen Wert darauf, Veranstaltungen zu unterstützen, die im Einklang mit unseren zentralen Werten von Tradition, Eleganz und Spitzenleistung stehen. Das LONGINES BALVE OPTIMUM verkörpert sie perfekt. Wir freuen uns darauf, Teil eines aufregenden Sportevents zu sein, das die Verbindung von Longines zu Deutschland weiter stärkt – ein Land, in dem unsere Marke seit ihren Anfängen in den 1830er Jahren vertreten ist.” Leuchtturm der Region Das LONGINES BALVE OPTIMUM ist das größte sportliche Ereignis in seiner Region – und ein Magnet für Zuschauer. Über 25.000 Gäste werden jedes Jahr begrüßt. Durch den wunderbaren Aufbau, die vielseitige Shopping-Zeltstadt, die Warsteiner Plaza, die Verpflegungsstände, die große Spring- und die gediegene Dressur-Arena sowie den Aktionszirkel und das Kinderdorf erhält das Turniergelände jedoch wahrlich einen gemütlichen, entspannten Charakter. Charmant und sportlich so hochkarätig – das ist das LONGINES BALVE OPTIMUM! Die Besucher dürfen sich also auf feinsten Sport mit Stars und Sternchen des Reitsports freuen. Ebenso auf eine Shoppingmeile mit der neuen Warsteiner Plaza, die zum Chillen und Verweilen einlädt. Auf die Kids wartet das Sparkassen Kinderdorf. Ein extravagantes Rahmenprogramm, der große Showabend am Warsteiner Samstag, 15. Juni, sowie die Warsteiner Reiternacht im OPTIMUM Zelt warten auf die Gäste.

Infos und Tickets: www.balve-optimum.de