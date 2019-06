Fehmarn

Das Fehmarn Pferdefestival findet vom 20. bis 23. Juni in Burg auf Fehmarn statt und bietet insgesamt 52 Prüfungen und Wettbewerbe von Donnerstag bis Sonntag. Das Programm reicht von der Führzügelklasse für die noch ganz kleinen Reiter bis zum Glanzlicht im Parcours, dem Großen Preis und in der Dressur bis zur Kür in der Intermediaire I.

Auf jeder Etappe des LVM Cups Schleswig-Holstein qualifizieren sich die vier Besten im Springen (Stilspringprüfung der Klasse L) und die an Stelle eins und zwei Platzierten in der Dressur (Dressurprüfung der Klasse L) für das große Finale, das vom 23. bis 27. Oktober 2019 in den Holstenhallen von Neumünster ausgetragen wird. Beim Fehmarn Pferdefestival beginnen die Athleten im Viereck am Freitag, 21. Juni, um 16.30 Uhr mit ihrer Qualifikationsaufgabe, am Samstag (22. Juni) startet der LVM Cup im Springen um 12.30 Uhr und wird in zwei Abteilungen ausgetragen. Nach der Auftaktetappe in Landgraben stehen dann die nächsten sechs Finalisten für den gefeierten Saisonabschluss fest.

LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2019

31.05.-02.06.2019 Landgraben, Reitergemeinschaft Landgraben e.V.

20.06.-23.06.2019 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

05.07.-07.07.2019 Marne, Reit- u. Fahrverein "Germania" Marne e.V.

11.07.-14.07.2019 Eutin, Ostholsteinischer Reiterverein Malente-Eutin e.V.

19.07.-21.07.2019 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

19.07.-21.07.2019 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

02.08.-04.08.2019 Sollerup, RV Rot-Weiß Sollerup-Hünning e.V.

23.10.-27.10.2019 FINALE CSI SHS Holstein International 2019