Burg/Fehmarn

So lautete das Fazit vom Turnier-Chef des Fehmarn-Pferde-Festivals, Hinrich Köhlbrandt, und diese Top-Veranstaltung war Bühne des LVM Cups Schleswig-Holstein. Sechs junge Athleten hatten in Parcours und Viereck die Gelegenheit, sich für das große Finale der renommierten Serie beim Turnier SHS Holstein international vom 23. bis 27. Oktober 2019 in den Holstenhallen von Neumünster zu qualifizieren. In der Stilspringprüfung der Klasse L siegte souverän Janea Siewertsen vom Ostermooringer Reitverein mit ihrem Atlantis und der Wertnote 8,8. Da das Paar aber bereits für das Finale qualifiziert ist, lösten diese vier Reiterinnen die Tickets für Neumünster: Laura Marie Koller vom gastgebenden Verein mit Le Carre (WN: 8,6), Hellen Josephine Hagge (RV St. Hubertus e.V.) auf Cablue mit der Note 8,4, Mika Matthias Sternberg (Allg. RFV Ahrenlohe e.V.) und Cosparlo (WN: 8,7), Enna Joswig vom Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. mit Upsala und der Note 8,5.

Im Viereck galt es, eine Dressurprüfung der Klasse L zu absolvieren – die ersten beiden konnten sich für den großen Saisonabschluss empfehlen. Liesa Marie Rüder, die erst vor wenigen Wochen das Nachwuchschampionat in der Vielseitigkeit gewann, nutzte ihren Heimvorteil und platzierte sich mit Wallach Sternenzauber und der Wertnote 8,0 auf der Spitzenposition. Auf dem zweiten Rang sahen die Richter Liv Malin Heite (RG Gestüt Heidberg e.V.) mit ihrem Ponyhengst Nanho Black S und der Note 7,8.

Alle sechs Reiter dürfen nun zum großen Finale nach Neumünster im Oktober reisen. Weiter geht es schon in zwei Wochen und zwar mit der dritten Etappe des LVM Cups Schleswig-Holstein Anfang Juli in Marne.

LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2019

31.05.-02.06.2019 Landgraben, Reitergemeinschaft Landgraben e.V.

20.06.-23.06.2019 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

05.07.-07.07.2019 Marne, Reit- u. Fahrverein "Germania" Marne e.V.

11.07.-14.07.2019 Eutin, Ostholsteinischer Reiterverein Malente-Eutin e.V.

19.07.-21.07.2019 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

19.07.-21.07.2019 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

02.08.-04.08.2019 Sollerup, RV Rot-Weiß Sollerup-Hünning e.V.

23.10.-27.10.2019 FINALE CSI SHS Holstein International 2019