Heide

Corona-bedingt gibt es nur noch fünf statt acht Qualifikationsstandorte, sodass die Verantwortlichen nach dem letzten Termin in Tangstedt über einen neuen Nachrücker-Modus nachdenken wollen.

Nun geht es aber erst mal vom 18. bis 19. Juli nach Dithmarschen und zwar zum Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V. nach Heide. Der engagierte Verein hat an dem Wochenende 20 Prüfungen im Programm notiert und offeriert den jungen Athleten des Jahrgangs 2002 und jünger aus den Leistungsklassen 4 und 5 die Gelegenheit, sich in einer Stilspringprüfung der Klasse L und in einer Dressurprüfung der Klasse L für den gefeierten Saisonabschluss zu qualifizieren. Die Aufgabe im Parcours findet am Samstag, den 18. Juli, ab 18.15 Uhr statt, 48 Nennungen sind beim Veranstalter eingegangen, die besten Vier lösen die Finaltickets. Für die Viereck-Spezialisten startet die sportliche Herausforderung am Sonntag, 19. Juli, ab 12 Uhr. Auch hier sind über 40 Teilnehmer am Start – den Sprung zum Höhepunkt nach Neumünster schaffen nur die ersten Zwei.

LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2020

5. bis 7. Juni 2020 Landgraben Reitergemeinschaft Landgraben e.V.

26. bis 28. Juni 2020 Fehmarn Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

17. bis 19. Juli 2020 Heide Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

21. bis 23. August 2020 Löwenstedt RC Blau-Weiß Löwenstedt e.V.

8. bis 9. August 2020 Tangstedt ( Dressur) RV Tangstedt e.V.

14. bis 16. August 2020 Tangstedt (Springen) RV Tangstedt e.V.

21. bis 25. Oktober 2020 FINALE CSI SHS Holstein International 2020